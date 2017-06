Der Pöbelbach wird gebändigt Auf Sachsens größter Wasserbaustelle bei Schmiedeberg bekommt der Pöbelbach sein endgültiges Bett – und verschwindet erst mal.

So sanft fließt der Pöbelbach durch sein neues Bett unterhalb des künftigen Hochwasserschutzdamms bei Schmiedeberg. Gut zu erkennen sind die Durchlässe unter dem künftigen Hochwasserschutzdamm. Links führt die Pöbeltalstraße durch die große Öffnung. Der Ökodurchlass rechts ist für den Bach und auch für Tiere bestimmt.

Betriebsleiter Eckehard Bielitz (v.r.), Bauleiter Ralph Teichmann und Projektleiter Frank Hering stehen vor der Großbaustelle im Pöbeltal.

Lutz Landgrabe überwacht das Herausheben des Steinsacks, damit der Pöbelbach in sein neues Bett wechselt, das unter dem künftigen Damm durchführt.

Am Donnerstag zeigt der Pöbelbach sein zahmes Gesicht, als ihn die Bauarbeiter am Hochwasserschutzdamm in sein neues Bett verlegen. Seit dem Baubeginn 2014 ist er oberhalb der Baustelle in eine Betonröhre mit 140 Zentimeter Durchmesser abgeleitet worden. Darin floss er an der Baustelle vorbei.

Nun wird er aus dieser engen Röhre befreit. Drei große Säcke, mit Steinen gefüllt, sogenannte Big Bags, stehen oberhalb der Baustelle im Bach. Sie stauen das Wasser und lenken es noch in die Betonröhre. Bis Frank Hering 9.30 Uhr das Signal gibt: „Wasser marsch!“ Hering ist zusammen mit Thoralf Hinz bei der Landestalsperrenverwaltung für die Baustelle im Pöbeltal verantwortlich.

„Das hier ist zurzeit die größte Wasserbaustelle in ganz Sachsen“, schätzt Eckehard Bielitz, Betriebsleiter bei der Talsperrenverwaltung. 1 900 Tonnen Stahl sind hier bisher schon verbaut worden. Der gesamte Beton, der hier verarbeitet ist, würde einen Riesenwürfel mit 27 Meter Seitenlänge ausfüllen.

Daraus ist ein imposantes Bauwerk mitten im Tal entstanden, das Herzstück des künftigen Hochwasserschutzdamms. Dabei werden die Autofahrer im Pöbeltal von dem Bauwerk später gar nicht mehr viel sehen. Das wird in weiten Teilen unter den Erdmassen des Dammes verschwinden, der kommendes Jahr hier aufgeschüttet wird.

Das jetzige Bauwerk besteht im Wesentlichen aus zwei Durchlässen, einem großen mit sechs Meter Höhe für die Pöbeltalstraße und einem etwas kleineren sogenannten Ökodurchlass für den Pöbelbach. Der kann jetzt gleich Besitz ergreifen von seinem neuen Bachbett.

Nach der Anweisung des Bauverantwortlichen hebt der Bagger den mittleren Steinsack an. Er ruckt ein wenig, und das Wasser fließt in das neue Bachbett, das die Bauarbeiter gestaltet haben. Doch da reißt eine Lasche am Steinsack. Der Schotter poltert zurück in den Bach. Aber die einzelnen Steine sind kein Hindernis mehr für das Wasser. Es fließt einfach drumherum und sucht sich den Weg in der kleinen Rinne in der Bachmitte. Denn im neuen Bachbett haben die Wasserbauer verschiedene Stufen vorgesehen. Damit sich das Wasser auch in trockenen Zeiten wie in dieser Woche nicht verläuft, gibt es in der Mitte einen kleinen Graben, wo es sich sammelt, die sogenannte Niedrigwasserrinne. Bei mittlerem Wasserstand füllt es das ganze Bachbett aus. Und bei Hochwasser muss ab kommendem Jahr die ganze moderne Technik im Hochwasserschutzdamm zeigen, dass sie funktioniert.

Der Alarmplan

Der Pegel unterhalb des Damms wird automatisch Alarm auslösen, wenn mehr als 3,75 Kubikmeter Wasser pro Sekunde durch den Pöbelbach tosen.Nachdem der Alarm eingeht, steigt Michael Kloppisch, Staumeister an der Talsperre Malter, ins Auto und löst Sperrschilder aus, damit niemand mehr mit dem Auto ins Pöbeltal fährt. Ampeln schalten auf Rot.

Vor Ort sperrt der Staumeister dann den kleineren Ökodurchlass und kontrolliert, dass sich ja niemand mehr im Durchlass und im Staubereich des Damms aufhält. Kameras helfen dabei. Dann senkt er das große Schütz ab, das die Fahrzeugöffnung abdichtet. Das ist eine Blechtafel mit neun Meter Breite, sechs Meter Höhe und 45 Tonnen Gewicht. Von da an staut sich das Wasser vor dem Damm auf. Bei einem kleineren oder mittleren Hochwasser bleibt Schmiedeberg dann gesichert. Eine Riesenflut hält der Damm nicht auf, bringt aber immer noch einen Zeitvorsprung für das gesamte Weißeritztal, ehe das Wasser seinen Höchststand erreicht.

Davon ist es aber am Donnerstag weit entfernt. Es fließt langsam voran in dem neuen Bachbett, versickert erst einmal zwischen den Felsen und erobert sich so erst langsam seinen neuen Verlauf.

Damit haben die Bauleute Freiheit gewonnen, auch an der Stelle weiterzuarbeiten, wo sie bisher auf den Pöbelbach in seiner Betonröhre Rücksicht nehmen mussten. Ab Dienstag wird diese Röhre abgerissen. Dann können hier am Osthang des Pöbeltals die Vorbereitungen für den Staudamm vorangetrieben werden.

Wenn einmal der Pöbelbach sein wildes Gesicht zeigt, mit Gewalt talwärts flutet, dann muss der künftige Staudamm ihn stoppen – zum besseren Schutz von Schmiedeberg und anderen Orten im Weißeritztal bis hin zur Mündung in die Elbe.

