Der Plossenbau zieht sich hin Die Pläne müssen erneut ausgelegt werden. Der Grund dafür ist ein bürokratischer. Doch es gibt auch eine neue Chance.

Aus Gesprächen mit ortsansässigen Unternehmern könne er keinen Bedarf erkennen, begründet Walter Hannot seine Zweifel am Plossen-Ausbau. © Claudia Hübschmann

Ungläubiges Staunen bei der Lektüre des Meißner Amtsblatts. Bis Ende Juli können die Bürger sich erneut mit den Plänen für die erste Phase des Plossenausbaus beschäftigen. Eigentlich sollte das Verfahren längst durch sein. Doch dies ist offenbar nicht der Fall. Die Prozedur müsse aufgrund eines Urteils des Bundesverwaltungsgerichts in einer ähnlichen Sache wiederholt werden. Dies teilt der Sprecher der Landesdirektion Sachsen Holm Felber auf SZ-Anfrage mit.

Die Richter hätten die bisher üblichen Bekanntmachungstexte in Verfahren, welche der Pflicht zur Umweltverträglichkeit unterliegen, für nicht ausreichend erachtet. Um etwaigen Folgen durch Klagen vorzubeugen, müsse nun auch bei bereits abgeschlossenen Verfahren neu ausgelegt werden. Der zeitliche Ablauf des Projekts wird sich Felber zufolge nun zumindest um die Periode der erneuten Auslegung verlängern. Über alles, was darüber hinausgehe, seien seriöse Aussagen momentan nicht möglich. Dies hänge ganz wesentlich von der Menge und der Substanz eingehender Widersprüche und Stellungnahmen ab, so der Sprecher der Landesdirektion.

Meißens Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos) sieht die Schleife auch als Chance, Missverständnisse aus der Vergangenheit richtigzustellen. Das betreffe zum Beispiel die während der Bauzeit geplante Umleitungsstrecke über Siebeneichen. Hier sei der Eindruck entstanden, für den Lkw-Verkehr werde ein breites Asphaltband durch den Park Siebeneichen gegossen. Dabei gehe es lediglich darum, für Rettungswagen, Müllabfuhr, Winterdienst und Linienbusse eine Alternative zu schaffen. Er gehe davon aus, dass es um eine schmale Strecke mit Ausweichbuchten gehe. Der Schwerlastverkehr solle zum Beispiel mit Hilfe eines versenkbaren Pollers ausgeschlossen werden. Mit der B 101 und dem Schottenbergtunnel verfüge Meißen schließlich über eine schnelle und belastbare Autobahnanbindung für die Lkw, so der Rathauschef. Er plädiere zudem dafür, solche Themen öffentlich in Bürgerversammlungen mit dem Landesstraßenbauamt zu besprechen, um dort die Bedenken der Anwohner zu sammeln sowie direkt darauf eingehen zu können.

Auf offene Ohren dürfte Raschke mit diesem Anliegen vor allem bei Linken-Stadtrat Andreas Graff stoßen. Dieser hatte in den letzten Monaten in unermüdlicher Kleinarbeit mit Anwohnern und anderen Betroffenen auf Schwachstellen in den bisherigen Bauplänen hingewiesen. Auch jetzt haben sich Graff und seine Mitstreiter erneut mit einem Fragenkatalog an das Rathaus gewandt und fordern ein, dass ihre Bedenken endlichbeachtet werden.

Bau kostet 6,5 Millionen Euro

Eine ganz neue Chance ergibt sich zudem für das Wahlbündnis Bürger für Meißen. Dessen Sprecher Walter Hannot hegt grundlegende Zweifel an dem Projekt. Konkret missfällt ihm und anderen, dass der Plossen für starken Schwerlastverkehr ausgebaut werden soll. In der Konsequenz donnere dieser anschließend über die Poststraße. Anstatt ihn über die B 101 und den Schottenbergtunnel aus der Stadt herauszuhalten – wie ursprünglich angedacht, würden die Lkw nun wieder ins Zentrum hineingeholt. Aus Gesprächen mit ortsansässigen Unternehmern könne er dafür keinen Bedarf erkennen, so Walter Hannot gegenüber der SZ.

Beim Ausbau des Plossens handelt es sich um das größte in absehbarer Zeit in Meißen geplante Bauprojekt. Ein Budget von rund 6,5 Millionen Euro steht dafür zur Debatte. Der Ausbau der Staatsstraße beginnt am Neumarkt/Wilsdruffer Straße im Bereich der S-Bahn-Brücke und geht bergauf bis zur Einmündung der Gellertstraße in die Wilsdruffer Straße. „Auf beiden Seiten schließen sich übersteilte Böschungen an, die über ausgeprägte Stützwände gesichert werden müssen“, heißt es im Erläuterungsbericht. Mit dem Ausbau der S 177 soll erreicht werden, dass die zum Teil sehr kleinen und engen Kurven verschwinden, dass die teils zu schmale Fahrbahn verbreitert wird und es einen durchgehenden Gehweg gibt.

Insgesamt sollen elf Stützwände am Plossen gebaut werden. Zusammen sind sie 844 Meter lang und bis zu 7,85 Meter hoch. Um die Stützwände an der Talseite standsicher zu bekommen, sind den Plänen zufolge Tiefgründungen mittels Großbohrpfählen nötig. Zwei hohe hangseitige Stützmauern sollen auch mit Naturstein, vorzugsweise dem heimischen Roten Granit verblendet werden.

