Der Platz wird knapp im Technologiezentrum

Alexander Karrei, der Chef des Freitaler Technologiezentrums, hat vier bunte Zettel in seinem Büro hängen. Jeder Zettel zeigt den Grundriss einer Etage des Wirtschaftsstandorts an der Dresdner Straße. Die Farbe Blau steht für vermietete oder reservierte Flächen, die Farbe Rot für Flächen, über die derzeit verhandelt wird, die Farbe Gelb für leere Flächen. Dass die Farbe Gelb auf den vier Zetteln nur einmal auftaucht, zaubert Karrei ein Lachen auf die Lippen. „Wir waren ziemlich erfolgreich im ersten Vierteljahr“, sagt der 45-Jährige. 75 Prozent des Hauses sind derzeit vermietet. Zu allen anderen Flächen – bis auf das eine, rund 180 Quadratmeter große Büro – laufen Verhandlungen.

Dreieinhalb Jahre nach der Eröffnung scheint sich das 21 Millionen Euro teure Technologiezentrum immer mehr zu einer Erfolgsgeschichte zu entwickeln. Dass nun allein seit Jahresbeginn weitere 1 000 der insgesamt 10 000 Quadratmeter im Haus vermietet werden konnten, liegt zum einen daran, dass bereits vorhandene Firmen mehr Platz brauchen und zum anderen daran, dass insgesamt fünf neue Unternehmen eingezogen sind oder in nächster Zeit noch einziehen werden.

Am stärksten vergrößert hat sich das Unternehmen OTJ – seit Anfang 2015 Mieter im Technologiezentrum. Die Firma, die sich auf die Fertigung von Kleinteilen spezialisiert hat und diese in Serien von bis zu 50 000 Stück produziert, hat 350 Quadratmeter zusätzlich gemietet. Ebenfalls mehr Platz brauchte die Firma SES Solutions. Chef Johann Espig, der zusammen mit seinen Mitarbeitern innovative Dachboxen für Autos entwickelt, hat hundert Quadratmeter zusätzlich gemietet und noch weitere reserviert. Um 60 Quadratmeter vergrößert hat sich die Firma Meißner, die Komponenten für die Solartechnik herstellt.

Die fünf neuen Unternehmen, die sich nun im Technologiezentrum ansiedeln, kommen unter anderem aus den Branchen Textiltechnik, Isoliertechnik, Softwareentwicklung und Werkstoffforschung. „Die Firmen kommen zu uns, weil sie hier eine perfekte Infrastruktur vorfinden“, sagt Karrei. „Modern, bezahlbar, gut angebunden.“ Auch weiche Faktoren, wie die Kantine im Haus, würden Firmen anlocken.

Dass die Vermietung der Flächen so gut läuft, bringt Karrei, der die Leitung des Zentrums zum Jahresanfang von Baubürgermeister Jörg-Peter Schautz übernommen hat, in eine neue Situation. „Wenn Anfragen kommen, können wir den Firmen nicht mehr unbegrenzt Flächen anbieten“, sagt Karrei. Deshalb ist er nun in Gesprächen mit den Unternehmen, die sich Flächen reserviert haben. Würden diese doch nicht gebraucht, könnten sie weiter vermarktet werden.

Noch mehr Platz für neue Mieter könnte entstehen, wenn die größeren Unternehmen im Haus ausziehen und selbst bauen. Denn das ist der Zweck des Technologiezentrums: Dank der günstigen Mieten sollen die Firmen Zeit haben, an ihrer Geschäftsidee zu feilen, zu wachsen und letztlich auf eigenen Beinen stehen. Die Mietdauer ist deshalb auf acht Jahre begrenzt.

Damit diese gewachsenen Unternehmen in Freital bleiben und hier Arbeitsplätze schaffen können, hat die Stadt den Technologiepark erschlossen. Auch dort sind derzeit rund 75 Prozent der Flächen verkauft. Zuletzt wurde der Vertrag mit dem Pumpen- und Anlagenservice PAS unterschrieben, einem Freitaler Unternehmen mit derzeitigem Sitz in Potschappel.

Weil also auch dort der Platz eng wird, will Karrei den Technologiepark erweitern. Als Geschäftsführer der Betreibergesellschaft ist er auch für das Gewerbegebiet zuständig. Nachdem der Stadtrat vor Kurzem 1,6 Millionen aus dem Haushalt freigegeben hat, wird für Juni der Fördermittelbescheid erwartet. Karrei rechnet mit rund 4,1 Millionen Euro an Zuschüssen. Anschließend könnten die Bauarbeiten ausgeschrieben werden und voraussichtlich im Oktober die Bagger anrollen.

Mit den rund 33 000 Quadratmetern zusätzlich wird die Fläche des Technologieparks mehr als verdoppelt. 14 Grundstücke für Unternehmen können dort theoretisch entstehen. Als Erstes sollen die Flächen am bestehenden Technologiepark erschlossen sein. Dort könnten sich dann ab Mitte 2018 die ersten neuen Firmen ansiedeln. „Es gibt schon Interessenten“, sagt Karrei. Die Fläche befindet sich zwischen dem bereits bestehenden Technologiepark und den Bahngleisen und zieht sich Richtung Norden bis zur Porzelline. Die Bauarbeiten für die Erweiterung werden bis 2019 dauern.

Damit und mit der Ansiedlung neuer Firmen kommt auch jede Menge Arbeit auf Karrei und die Betreibergesellschaft zu. Diese ist jedoch personell dünn besetzt. Der Geschäftsführer hat mit seiner Assistentin Simone Spanner nur einen Mitarbeiter an der Seite. Das reiche, um das Nötigste zu machen, sagt Karrei. „Aber wir brauchen noch eine dritte Person. Wir sind dabei, das zu regeln.“

