Der Platz reichte nicht aus Für den Bautzener Unternehmerempfang hatten sich mehr Teilnehmer gemeldet, als Plätze vorhanden.

Der Unternehmerempfang fand im Burgtheater statt. © Uwe Soeder

Einen Teilnehmerrekord konnte der Bautzener Unternehmerempfang in diesem Jahr verbuchen. Für das Treffen am 20. Oktober im Burgtheater hatte es 260 Anmeldungen von Interessierten aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung gegeben, wie Bautzens Wirtschaftsförderer Alexander Scharfenberg im jüngsten Stadtrat berichtete. Durch die Kooperation mit den Wirtschaftsjunioren – diese hatten am gleichen Tag zum Unternehmerforum in die Spreestadt geladen – erhielt die Stadt fast hundert Anmeldungen mehr als im Vorjahr.

Für Frust unter den Gästen sorgte, dass für den offiziellen Teil des Unternehmerempfangs nur 200 Plätze im Burgtheater zur Verfügung standen. So konnten einige dieser Veranstaltung nicht beiwohnen. Gestaltet sich die Nachfrage im nächsten Jahr ähnlich hoch, will die Stadt beim Unternehmerempfang 2017 eine Videowand in einem kleineren Saal des Theaters installieren, informierte Oberbürgermeister Alexander Ahrens (parteilos). Dann können alle die Reden mitverfolgen. (SZ/ma)

zur Startseite