Der Platz im Heim könnte bald teurer werden Ein neues Gesetz soll ab Januar Pflegebedürftige besserstellen. Doch eine Gruppe wird tiefer in die Tasche greifen müssen.

Wer auf Hilfe im Alltag angewiesen ist – zum Beispiel wegen einer Behinderung oder Demenzerkrankung – der zieht die Pflege zu Hause meist der Betreuung im Heim vor. Ab dem kommenden Jahr könnte die Entscheidung für oder gegen das Heim auch eine Geldfrage sein. © Symbolbild/dpa

Über 150 Betten hat Leiter Steffen Kummerlöw insgesamt in seinen Alten- und Pflegeheimen von Pro Civitate in Meißen und Großenhain. Kein einziges davon ist frei. Das wird sich auch so schnell nicht ändern, denn Kummerlöw hat – wie eigentlich immer – „wahnsinnig viele“ Neuanmeldungen. Ein halbes bis ein ganzes Jahr müssten die Menschen auf einen Platz in einem seiner Heime warten. Trotzdem sagt Kummerlöw: „Die Altenheimkultur, die wir uns seit den Neunzigern aufgebaut haben, wird arg den Bach runtergehen.“

Grund ist ein neues Gesetz, das ab dem 1. Januar gelten wird. Das „Pflegestärkungsgesetz“ soll das tun, was sein Name sagt – die Pflege stärken. Dazu werden aus den bisherigen drei Pflegestufen fünf Pflegegrade; für die Beurteilung werden nun deutlich mehr Kriterien herangezogen als bisher, zum Beispiel die Fragen, ob jemand psychische Probleme hat, sich noch alleine versorgen oder selbstständig seine Medikamente einnehmen kann. Wer bereits eine Pflegestufe hat, wird automatisch mindestens in den nächsthöheren Pflegegrad übergeleitet. Bei den meisten Betroffenen soll das zu „höheren beziehungsweise deutlich höheren Leistungen“ führen, verspricht das Bundesgesundheitsministerium auf einer Internetseite zum Thema. „Es gilt: Niemand wird schlechtergestellt.“

Fokus auf ambulante Pflege

Diese Aussage ist jedoch nicht ganz korrekt. Denn wer erst 2017 zur Pflege in ein Heim kommt, könnte deutlich mehr – mitunter über 1 000 Euro – zuzahlen als jemand, der schon einen Heimplatz hat. Letzterer profitiert nämlich vom Bestandsschutz. Teurer wird es vor allem für Pflegebedürftige in den unteren Pflegegraden, die im Heim betreut werden – wer einen höheren Grad hat, muss weniger zuzahlen, da der Eigenbeitrag vereinheitlicht wurde.

„Das hat den Hintergrund, dass man den Fokus auf die ambulante Pflege setzt und in den Heimen nur die haben will, die wirklich pflegebedürftig sind“, erklärt Anne-Katrin Wiesemann von der Verbraucherzentrale Sachsen gegenüber der SZ. Grade eins bis drei sollten möglichst ambulant gepflegt werden. „Körperlich Beeinträchtigte der alten Pflegestufe I würden sich besserstellen, wenn Sie noch im Jahr 2016 in vollstationäre Unterbringung umziehen“, ergänzt Florian Thamm von der Verbraucherzentrale in Meißen. Doch diese Illusion muss Anne-Katrin Wiesemann leider nehmen: „Jetzt ist es zu spät, noch in ein Heim zu kommen.“ Die wenigsten hätten wohl ohnehin den dringenden Wunsch, in ein Heim zu ziehen. „Man kann Pflege ja auch ambulant organisieren“, so Wiesemann.

Steffen Kummerlöw sieht das kritisch. „Eine demenzkranke Großmutter kann man nicht zu Hause betreuen“, sagt er. Ambulante Dienste wie von Pro Civitate – oder auch von Carpe Diem in Meißen – leisteten zwar gute Arbeit für jemanden, der körperlich krank sei. „Aber wenn jemand dement ist, was soll er denn zwischen den sechs Besuchen täglich machen?“ Dafür sollen Pflegebedürftige mit Demenz, die bisher unter die Pflegestufe 0 gefallen sind, nun auch Anspruch auf Leistungen zur vollstationären Pflege erhalten. Für Versicherte mit Pflegegrad 1 wäre das ein Zuschuss von 125 Euro im Monat.

Die Schuldnerberatung der Meißner Caritas glaubt trotzdem, dass das Thema Heimkosten, das bisher kaum relevant ist, in Zukunft eine größere Rolle spielen könnte. In der Beratung zeige sich, dass durchschnittliche Haushalte Veränderungen durch Krankheit oder Arbeitslosigkeit, die zum Teil nur zu geringfügigen oder kurzfristigen Veränderungen bei Einnahmen und Ausgaben führen, nicht abfedern können und in die Überschuldung geraten, so Geschäftsführerin Astrid Winkler.

Grund zur Panik sieht Heimleiter Steffen Kummerlöw trotz allem nicht. Er sagt zwar, dass das System der Pflege nicht einfacher geworden ist – „es macht uns schon Kopfschmerzen, was auf uns zukommen wird“ – aber man dürfe auch nicht vergessen, „dass man mit allen Organisationen reden und auch Einzelfallentscheidungen treffen kann“. In seinen Heimen würde auf jeden Fall nach wie vor niemand abgewiesen, egal mit welchem Pflegegrad. Nur um das Warten wird er nicht herumkommen.

www.pflegestaerkungsgesetz.de

