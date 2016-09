Der Plastik-Churchill kommt Großbritannien führt Banknoten aus Kunststoff ein. Es ist der Anfang vom Ende des Papiergelds.

Den neuen Banknoten kann auch Ketchup nichts anhaben. © Getty Images

Die Bank of England hat am Dienstag eine neue Ära eingeleitet: Erstmals brachte sie Banknoten aus Plastik in Umlauf. 440 Millionen Fünf-Pfund-Noten aus Kunststoff mit dem Konterfei von Kriegs-Premier Winston Churchill sind gedruckt worden. Fünf Pfund sind derzeit etwa 5,93 Euro.

Es ist der Anfang vom Ende für das Papiergeld. Zu verdanken haben das die Briten ihrem Zentralbankchef Mark Carney. Der Mann ist Kanadier, und in Kanada gibt es schon länger Polymer-Banknoten. Auch Australien, wo der Siegeszug von Plastikgeld 1988 begann, und rund 30 weitere Staaten bevorzugen heute Geldscheine aus biaxial orientiertem Polypropylen (BOPP). Jetzt wird mit Großbritannien eine der größten Volkswirtschaften der Welt sein Papiergeld abschaffen und mit Scheinen aus Kunststoff austauschen. Die Zehn-Pfund-Note soll im nächsten Jahr, der 20-Pfund-Schein dann 2020 Einzug halten.

Plastikgeld, argumentieren seine Verfechter, sei viel haltbarer als die herkömmlichen Banknoten aus Baumwollpapier. Wer demnächst seine Geldscheine in der Hosentasche vergisst, muss sich nach der Wäsche nicht mehr ärgern. Selbst eine Wäsche bei 90 Grad wird der neue Fünfer unbeschadet überstehen, nur sollte man es nicht übertreiben. Nach fünf Waschgängen soll der Schein etwas zu verblassen beginnen. Plastikgeld sei insgesamt, so die Zentralbank, viel sauberer als die Papieralternative, denn Schmutz jeder Art – Rotwein, Ketchup, Altöl – ließe sich einfach abwischen. Das gibt dem Wort Geldwäsche doch einmal eine positive Bedeutung.

Victoria Cleland, Hauptkassiererin der Bank of England, strich die wirtschaftlichen Vorzüge der Umstellung heraus. Bis zu zweieinhalb Mal langlebiger als die konventionellen Fünf-Pfund-Noten aus Papier würden die neuen Scheine sein und damit der Bank über die nächsten zehn Jahre bis zu 100 Millionen Pfund einsparen. Zudem weisen Polymer-Scheine Sicherheitsfunktionen auf, die bei Papiernoten nicht möglich sind.

