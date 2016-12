Der Plan für die Integration Der Landkreis will Zuwanderern helfen, sich in der Gesellschaft einzuleben. Doch es gibt zwei große Problemfelder.

Für viele Zuwanderer ist das Erlernen der deutschen Sprache eine große Hürde. Die Kreisverwaltung sieht darin allerdings die Basis, damit Integration überhaupt gelingen kann. Deshalb will das Landratsamt die Menschen bei der Suche nach Angeboten auch bestmöglichst unterstützen. © dpa

Vor genau einem Jahr herrschte auf den Fluren im Landratsamt große Ratlosigkeit. Mit bis zu 7 000 neuen Geflüchteten fürs Jahr 2016 war gerechnet worden. Doch die Prognose erfüllte sich nicht annähernd. Gerade einmal etwas mehr als 1 000 Menschen kamen auf der Suche nach einer Zuflucht in den Landkreis. Viele von ihnen haben inzwischen eine Aufenthaltserlaubnis erhalten. Und das stellt die Region jetzt vor eine neue Herausforderung: die Integration. Die Verwaltung hat jetzt dazu einen Katalog mit Leitlinien vorgestellt – der mit übergroßer Mehrheit vom Kreistag beschlossen wurde. Die SZ erklärt den Plan.

Die Situation: Hunderte Menschen erhielten 2016 ein Bleiberecht

Von den Asylsuchenden, die im Landkreis wohnen, erhielten allein dieses Jahr etwa 1 000 Menschen ein Bleiberecht. Viele hatten den Landkreis bereits wieder verlassen. Aber: Seit August müssen Zuwanderer per Gesetz zunächst in dem Bundesland wohnen bleiben, wo auch das Asylverfahren lief. Somit ist zu erwarten, dass künftig mehr Menschen in der Region bleiben. Wie viele anerkannte Geflüchtete derzeit im Landkreis wohnen, ließ die Verwaltung offen. Allein in den Asylheimen leben derzeit jedoch etwa 420 Anerkannte, die nach einer Bleibe suchen – Tendenz steigend. In den Heimen und dezentralen Unterkünften des Kreises warten zudem gegenwärtig noch 2 180 Menschen auf einen Bescheid.

Der Plan: Die Kreisverwaltung will Zuwanderer fördern und fordern

In dem jetzt verabschiedeten Papier hat sich der Kreis klar zur Integration der hier lebenden Geflüchteten bekannt. Das, so erklärt Lars Eibisch, Chef des Ausländeramts, setze aber auch die Bereitschaft der Zugewanderten voraus. Die Integration sei ein Angebot verbunden mit der Verpflichtung zur eigenen Anstrengung, es gelte das Prinzip des Förderns und Forderns. Dabei gehe es nicht darum, die Zuwanderer zwanghaft zu assimilieren – sprich: sie mit Zwang regelrecht einzudeutschen. Die Zugewanderten müssten allerdings die Werte und Regeln in Deutschland respektieren.

Die Basis: Anerkannte Geflüchtete sollen die deutsche Sprache lernen

Ohne deutsche Sprache keine Integration, lautet die einfache Regel. „Die Sprache ist das Fundament“, erklärt Lars Eibisch. Die Kreisverwaltung will deshalb alle Zuwanderer beim Deutschlernen bestmöglich unterstützen. Die Mitarbeiter im Landratsamt sollen dazu über Unterrichtsangebote und ehrenamtliche Projekte informieren und helfen, für die Menschen die passenden Angebote zu suchen. Allein dieses Jahr hat es bei den verschiedenen Angeboten zum Lernen der deutschen Sprache im Kreis insgesamt knapp 1 300 Teilnehmer gegeben.

Die Umsetzung: Herausforderungen bei der Job- und Wohnungssuche

Um die Menschen in die Gesellschaft zu integrieren, hat die Verwaltung vier wichtige Bereiche ausgemacht: die Schulbildung, die Berufsausbildung und Arbeit, das Wohnen und Zusammenleben sowie die gesellschaftliche Teilhabe. Schon jetzt besuchen 190 Kinder von Asylbewerbern die Kitas im Landkreis, knapp 900 junge Zuwanderer drücken in Grund- und Oberschulen oder Gymnasien die Schulbank. Probleme bereitet hingegen der Arbeitsmarkt. Tatsächlich sind viele der Zuwanderer laut Kreisverwaltung nicht fit für einen Job. Nur 230 Asylsuchende gingen dieses Jahr einer Beschäftigung gegen ein Entgelt nach. Um das zu ändern, gab es dieses Jahr beispielsweise schon 270 Maßnahmen zur Berufsvorbereitung. In enger Abstimmung mit der Arbeitsagentur und dem Land will der Kreis hier künftig noch stärker anpacken.

Eine weitere Baustelle ist das Thema Wohnen. Viele anerkannte Geflüchtete finden im Landkreis keine Bleibe, weil Vermieter skeptisch sind. Die Kreisverwaltung führt dazu aktuell Gespräche mit großen Wohnungsunternehmen. Laut den Verantwortlichen im Landratsamt ist das derzeit eine der größten Herausforderungen.

Schließlich sollen die Zuwanderer auch direkt ins gesellschaftliche Leben integriert werden. Der Kreis hofft auf ein Miteinander von Einheimischen und Zugezogenen – und will das aktiv fördern. Bürgerliches Engagement und Begegnungen sollen deshalb gestärkt werden, kündigt Ausländeramtschef Lars Eibisch an.

