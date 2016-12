Der Plan für besseres Schulessen Vielen Kindern schmeckt es bisher nicht. Künftig erwartet die Stadt Bautzen von den Lieferanten deutlich mehr Qualität.

Beim Essen in den Schulen und Kindertageseinrichtungen vermissen Eltern und Kinder oft die Qualität. Das soll sich in Bautzen jetzt ändern. Die Stadtverwaltung will bei der Vergabe der Essensversorgung darauf künftig deutlich besser achten. Am Mittwoch soll der Stadtrat über das neue Konzept abstimmen. © dpa

Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln: Nach dem Hin und Her bei der Essensversorgung an Schulen und Kindertageseinrichtungen will’s Bautzen mit einer neuen Rezeptur probieren. Mehr Qualität muss auf den Tisch, um Kinder fürs Essen zu begeistern, so der Anspruch. Mittwoch wird das Konzept den Stadträten zur Abstimmung serviert. Die SZ erklärt wichtige Punkte.

Das bisherige Problem: Vielen Kindern schmeckt das Essen nicht

Immer wieder war in der Vergangenheit am Essen herumgemäkelt worden. Zu wenig, oft zu kalt und auch geschmacklich rissen die Menüs die Kinder und Jugendlichen nicht vom Hocker. Die Vorwürfe zielten allen voran auf Sodexo – das Unternehmen beliefert aus seiner Küche in Stolpen aktuell alle Grund- und Oberschulen, mit Ausnahme der Fichte-Schule. Sodexo hatte sich bei der jüngsten Ausschreibung durchgesetzt, weil die Firma beim Vergabeverfahren bei den darin festgelegten Kriterien schlicht am meisten gepunktet hat.

Die Reaktion der Stadt: Umfangreiche Gespräche mit allen Beteiligten

Ausgehend von der Kritik hatte die Stadt einen umfangreichen Prozess angestoßen. Die Verantwortlichen hatten sich mit Elternvertretern, dem Stadtfamilienrat, Schülern und Lehrern, aber auch Experten, beispielsweise von der Verbraucherzentrale, an einen Tisch gesetzt. Argumente wurden abgewogen, geprüft, verglichen. Das Ergebnis ist das nun vorliegende Konzept.

Was sich jetzt ändern soll: Lieferanten müssen noch mehr Qualität bieten

Bei der Vergabe kommt es auf drei Säulen an: das Versorgungskonzept, die Gestaltung des Speiseplans und der Preis. Beim Versorgungskonzept spielen unter anderem der Transportweg, Herkunft der verwendeten Lebensmittel oder die Möglichkeiten für Eltern und Kinder, mitreden zu dürfen, eine Rolle. Dieser Punkt hatte bisher eine Gewichtung von 15 Prozent und soll künftig eine doppelte so hohe Rolle bei der Entscheidung spielen. Der Speiseplan – also die Vielfältigkeit des Angebots und die Umsetzung der Qualitätsstandards – bleibt nahezu unverändert bei 40 Prozent (zuvor 45 Prozent). Der Preis könnte demnach nur noch 30 statt 40 Prozent ausmachen.

Was nicht kommt: Keine Vergabe der Leistungen durch Schulen und Kitas

Der Familienrat hatte sich mit Nachdruck dafür eingesetzt, dass sich Schulen und Kitas künftig in Eigenregie ihre Lieferanten suchen. In einem der SZ vorliegenden Entwurf des Konzepts verweist die Stadt auf die Gespräche in Schulen und Kitas, wo dies abgelehnt worden sei. Somit soll sich die Stadt mit dem neu zu beschließenden Auswahlkriterien weiter darum bemühen.

Das sagt der Stadtfamilienrat: Eine Verbesserung, aber noch nicht am Ziel

Grundsätzlich begrüßt der Stadtfamilienrat die neuen Wichtungen bei den Kriterien. Für einen Lieferanten, der sein Essen aus Stolpen bringt, werde es nun schwerer. Birgit Kieschnick vom Stadtfamilienrat hält aber daran fest, dass Kitas und Schulen selbst entscheiden dürfen, was den Kindern schmeckt. Das sei auch eine Chance für neue, kleinere lokale Anbieter.

Das sagen Stadträte: Klare Mehrheit für den Entwurf der Verwaltung

Für CDU-Fraktionschef Karsten Vogt – selbst Schulleiter – sind die Kriterien so ausgelegt, „dass die immer schwierige Balance zwischen Bezahlbarkeit und qualitativ ansprechendem Essen gewährleistet werden kann.“ Neben der CDU signalisierte auch die zweite große Fraktion im Stadtrat von der Linkspartei Zustimmung. Beide loben ausdrücklich den Prozess vorab, bei dem alle Seiten einbezogen wurden.

zur Startseite