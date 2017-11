Der Pilot der Päpste Wenn der Heilige Vater fliegt, soll er in besonders sicheren Händen sein. Bei seiner Stammfluglinie ist ein Papst-Flug das Highlight eines jeden Piloten.

Alberto Colautti, Chefpilot der Fluglinie Alitalia, ist derjenige, der die meisten Stellvertreter Christi fliegen durfte. © dpa/Annette Reuther

Alberto Colautti kommt dem Himmel oft ein Stückchen näher als andere Menschen. Nicht nur, weil er Chefpilot bei der italienischen Fluglinie Alitalia ist. Sondern auch, weil er regelmäßig Päpste rund um den Globus fliegt. Auch bei der anstehenden Reise von Papst Franziskus nach Myanmar und Bangladesch, die diesen Sonntag beginnt, sitzt der 56-jährige Italiener im Cockpit. „Es ist ein sehr besonderer Flug. Natürlich ist das ein großes Privileg“, sagt er.

Bisher habe er zehn Papst-Flüge absolviert. „Die erste Reise habe ich mit Papst Benedikt XVI. nach Benin in Afrika gemacht. Da war am Vorabend schon ein wenig Aufregung da.“ Mittlerweile ist der Mann aus dem norditalienischen Gorizia allerdings nicht mehr nervös – alles verläuft nach einem strengen Protokoll. Drei bis vier Monate dauere es in der Regel, einen Papst-Flug zu organisieren.

Eine Sonderbehandlung bekommt der Heilige Vater natürlich schon, aber es gebe nicht viele Unterschiede zu normalen Flügen. „Wir garantieren maximale Sicherheit und maximalen Komfort, ob es ein normaler Passagier oder ein Staatsoberhaupt oder ein Papst ist“, sagt Colautti, der selbst gläubiger Katholik ist.

Allerdings muss der Papst nicht durch die herkömmliche Sicherheitsschleuse und er darf als Letzter an Bord, wenn die Maschine schon startklar ist. Anders als die meisten Staatsoberhäupter oder Regierungschefs hat der Pontifex kein eigenes Flugzeug zur Verfügung wie zum Beispiel die deutsche Regierung oder der US-Präsident mit der Air Force One. Traditionell fliegt der Papst auf dem Hinweg seiner Auslandsreisen immer Alitalia, in einer herkömmlichen und nicht extra umgebauten Maschine. Zurück geht’s dann meistens mit der Linie jenes Landes, das er gerade besucht hat.

Ausgewählt wird für ein „volo papale“ stets eine andere Crew. Katholisch sein, sei keine Voraussetzung, sagt Colautti, der ehemals Hubschrauberpilot bei der Marine war. Erfahrung hilft natürlich. Den Titel „Pilot der Päpste“ mag Colautti nicht, denn bei Alitalia seien alle Piloten in der Lage, Päpste zu fliegen.

Der Papst sitzt vorne in der Maschine. Genauso wie seine Entourage aus dem Vatikan. Hinten sitzen die begleitenden Journalisten. Billig ist der Flug für die Presse nicht: Nach Myanmar und Bangladesch kostet das Hin- und Rückflug-Ticket etwa 4 700 Euro. Mit Kanzlerin Angela Merkel fliegt man also billiger als mit dem Papst.

(dpa)

