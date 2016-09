Der Pfefferkuchenmann trinkt mit Liebevoll verziert wurden in Neukirch die neuen Glühweintassen für Pulsitz. Angestoßen werden kann im November.

zurück Bild 1 von 4 weiter Der Neukircher Töpfermeister Andreas Kannegießer zeigt die Pulsnitzer Glühweintasse. auf ihr sind der Pfefferkuchenmann und ein interessantes Detail zu sehen: drei Pfefferkuchenherzen am Henkel. Produziert wird die Tasse exklusiv für den Pulsnitzer Pfefferkuchenmarkt. © Steffen Unger Der Neukircher Töpfermeister Andreas Kannegießer zeigt die Pulsnitzer Glühweintasse. auf ihr sind der Pfefferkuchenmann und ein interessantes Detail zu sehen: drei Pfefferkuchenherzen am Henkel. Produziert wird die Tasse exklusiv für den Pulsnitzer Pfefferkuchenmarkt.

Auf dieser Maschine bekommen die Tassen ihre Form.

Vor den nächsten Arbeitsschritten: Die Glühweinbecher werden nun glasiert und bei 900 Grad Celsius gebrannt.

Der Pfefferkuchenmann seitenverkehrt: eine von mehreren Formen für die Produktion.

Knuffig sieht er aus, der Pulsnitzer Pfefferkuchenmann. Mit seinem runden Hütchen, dem freundlichen Gesicht und dem großen Pfefferkuchenherzen vor seiner Brust. Seit Jahrzehnten ist er das Aushängeschild der Pfefferküchler und der Stadt. Er schmückt auch die neuen Glühweintassen des Pfefferkuchenmarktes. Am ersten November-Wochenende werden sie zum ersten Mal gefüllt. Hergestellt werden die Becher in der Neukircher Töpferei Kannegießer – insgesamt 30 000 Stück.

Die neuen Tassen machen was her. Das sagt auch Peter Kotzsch, der Innungsobermeister der Pulsnitzer Pfefferküchler. „In unserer Firma sind die Mitarbeiter begeistert“, so der Obermeister, der zugleich Inhaber der Pfefferküchlerei Lösche ist. Gemeinsam mit Sandro Tenne, Chef des Organisationskomitees des Marktes, und dem Neukircher Töpfermeister Andreas Kannegießer hat er maßgeblichen Anteil daran, dass die neue Pulsnitzer Glühweintasse so schön geworden ist. Für alle Beteiligten ein Wettlauf mit der Zeit. Im Februar gab es die ersten Gespräche, Ende Mai wurde der Vertrag unterschrieben. Jetzt wird bei Kannegießers produziert.

Bereits seit 2008 wird auf dem Pulsnitzer Pfefferkuchenmarkt der Glühwein nur noch in Mehrwegbechern ausgeschenkt. Stadt und Organisatoren wollen so den Müll eindämmen. Die 15 000 Tassen, die damals bestellt wurden, sind zu großen Teilen aufgebraucht. Entweder nahmen sie Besucher als Souvenir mit oder Tassen gingen zu Bruch. Nachschub musste her. Die Organisatoren prüften zwei Angebote: innen bemalte Glastassen, die in Deutschland und Rumänien hergestellt werden, oder Keramikbecher. Neben Optik und Haltbarkeit der dreimal gebrannten Keramiktassen war der regionale Gedanke bei der Entscheidung ausschlaggebend: „Die Pulsnitzer Pfefferküchler kaufen ihre Tassen bei den Neukircher Töpfern“, sagt Obermeister Kotzsch. Und er machte zwei Vorgaben: Die neuen Tassen sollen schokoladenbraun wie die bisherigen sein. Und auch von innen sollte der vom Werbegrafiker Gerhard Hofmann (1919 bis 2003) entworfene Pfefferkuchenmann strahlen. Im Unterschied zu den bisherigen Tassen mit einem Abziehbild wurde auf den neuen Tassen das Maskottchen als Relief herausgearbeitet. Als zweites Motiv werden in jede Tasse entweder das Pulsnitzer Rathaus, die Nikolaikirche oder die Bärentatze, das Stadtwappen, eingebrannt. So gibt es eine kleine Serie für Sammler.

Gegenseitige Besuche

Bei Sandro Tenne, Mitarbeiter in der von seinem Bruder Sören geleiteten Pfefferküchlerei Karl Handrick, laufen alle Fäden zusammen. Der Familienbetrieb ist seit über zehn Jahren federführend an der Organisation des Marktes beteiligt, den die Pulsnitzer Pfefferküchlerinnung veranstaltet. „Wir leisten diese Arbeit zusätzlich. Sie ist die beste Werbung und die größte Marketingaktion für Pulsnitz im Jahr“, beschreibt der 46-Jährige seine Motivation. Sandro Tenne war mit der Kamera unterwegs, um den Marktplatz mit dem Rathaus sowie die Kirche als Vorlage für die Tassen zu fotografieren. Das Stadtwappen stellte die Stadtverwaltung zur Verfügung. Seit dem Frühjahr gab es zwischen ihm und Andreas Kannegießer etliche Telefonate, regen E-Mail-Austausch und gegenseitige Besuche, um den Entwurf abzustimmen. Herausgekommen ist ein kleines Kunstwerk, nicht nur des Pfefferkuchenmannes wegen. Ein auf dem Innenboden der Tassen mit ganzen Mandeln belegter Pfefferkuchen – natürlich aus Keramik – war eine Pulsnitzer Idee. Den Henkel mit drei stilisierten (Pfefferkuchen-)Herzen schlug Andreas Kannegießer vor. So wuchs der Entwurf, den Designer Thomas Kühn, Kooperationspartner der Neukircher Töpferei, zusammenfügte, Schritt für Schritt. Töpfer und Pfefferküchler legten viel Herzblut in den Entwurf. „Wir leben unser Handwerk“, sagt Sandro Tenne.

Erfahrungen beim Striezelmarkt gesammelt

Die Tassen gibt es gegen drei Euro Pfand auf dem Pfefferkuchenmarkt. Auch in den Pulsnitzer Pfferküchlereien und im Internet wird man sie bald kaufen können, teilt die Innung auf ihrer Homepage mit.

Andreas Kannegießer bedankte sich bei Sandro Tenne für die gute Zusammenarbeit auf besondere Weise: einem in seiner Werkstatt gefertigten Teller, schokoladenbraun und mit Pfefferkuchenmann. Bisher ein Unikat. Doch sollten die Pfefferküchler Interesse anmelden, könne man auch den Teller in Neukirch herstellen , sagt er.

Die Pulsnitzer wurden über die Glühweinbecher für den Dresdner Striezelmarkt, die seit vergangenem Jahr bei Kannegießers hergestellt werden, aufmerksam. Diese sind ein Renner. Von den 100 000 Tassen, die die Neukircher 2015 lieferten, wechselten 63 000 den Besitzer. In diesem Jahr liefert der Betrieb Nachschub – voraussichtlich 62 000 Stück, teilt das Dresdner Presseamt auf Anfrage mit.

