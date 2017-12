Der Pate und seine schrecklich nette Familie Bert Callenbach hält in „Mafia Mia“ den Clan zusammen.

Der Pate zu sein, spielt eine große Rolle in Bert Callenbachs Leben. Doch sein Text ist ihm zu knapp. Bekanntlich macht der Obermafioso um nichts viele Worte. Der Schauspieler verkörpert deshalb in Mafia Mia eine weitere Figur. Die geht auf Schatzsuche. © PR

Hat man diesen Flokati nicht schon auf Holger Johns Schultern gesehen? Haarige Monstermäntel stehen mächtigen Männern mit ähnlicher Kragenweite halt gut – dem Dresdner Künstler und Impresario genauso wie dem Leipziger Conférencier Bert Callenbach. Den erleben die Fans der Mafia-Mia-Saga Teil VIII als keinen Geringeren als den Paten. Der größte und mächtigste aller Corleones trommelt mal wieder seinen Clan zusammen. Es ist nämlich Weihnachten, und da kommt die Familie im Erlwein-Capitol zusammen – friedlich und fröhlich gefälligst!

Das könnte alles harmonisch funktionieren, lockte das liebe Geld nicht den deppertsten Teil des mafiösen Geschlechts nach Mexiko. Dort wollen zwei Grünschnäbel einen Schatz heben, zur wirtschaftlichen Sanierung der ganzen Sippe. Gut gemeint ist bekanntlich nicht immer gut gemacht. Doch ohne Pleiten, Pech und Pannen gäbe es ja keine Gaudi im festlich geschmückten Saal. Dorthin kommt auch Bert Callenbach jedes Jahr auf ganz vertraute Weise heim. Wirklich zu Hause ist der Schauspieler und Theatermacher zwar in Leipzig. In Mirco Meinels Weihnachtsshow gehört er jedoch schon seit acht Jahren fest zum Ensemble. Bis in den Januar 2018 spielt er das Oberhaupt einer schrecklich netten Familie, deren Mitglieder chronisch auf zu großem Fuß leben und damit nicht immer sein ganzer Stolz sind. Die Show indes ist es schon. Sie hat in Dresden inzwischen eine Art Kultstatus erlangt. Das Publikum ist mit der Geschichte vertraut und spricht Textpassagen mit, wie man das von Dirty-Dancing-Partys kennt.

Dass das Spektakel einmal so erfolgreich werden würde, ahnte Callenbach nicht, als ihn der Bandleader der Firebirds anrief und kaum Zeit zum Nachdenken ließ. In Dresden werde ein Event geplant, und er müsse dabei sein, sagte ihm Guido Gentzel, der das Mafia-Mia-Konzept mit entwickelt hat und den Abend zusammen mit seinen Musikerkollegen bestreitet. Bis dahin hatte sich Bert Callenbach bereits einen Namen in der Branche gemacht – als Gründer des Krystallpalast Varietés in Leipzig, mit zahlreichen Moderationen und eigenen Programmen. „Schon als Kind wusste ich, dass ich zum Theater will“, sagt der 48-Jährige. In seiner Schule organisierte er Kulturveranstaltungen und stellte sich gern ins Rampenlicht. Weder von seiner Mutter, einer Laborantin, noch von seinem Vater, einem Werftarbeiter, konnte er das künstlerische Talent haben. Doch nach dem Woher hat Callenbach nie viel gefragt, sondern einfach losgelegt.

Dabei ebnete ihm die Wende zumindest das erste Wegstück, indem sie ein Studium verhinderte. „Ich war in den Naturwissenschaften ganz gut und dachte zunächst an ein Biologiestudium“, sagt er. Doch statt im Hörsaal landete Callenbach hinter den Kulissen eines Theaters. Dort wuchtete er als gerade 18-Jähriger Technik und Requisiten umher und litt arg am rauen Klima in der Kollegschaft. „Ich war ein sensibles Kind, doch die Kulissenschieberei ist echt ein harter Job, für den man auch seelisch robust sein muss.“ Bald ergab sich ein Job als Orchesterwart. Dafür zu sorgen, dass der Klangkörper zur rechten Zeit die richtigen Noten auf den Pulten liegen hatte, passte besser zu seinem Naturell.

Schließlich lernte er die Chansonnette Katrin Troendle kennen, die mit einem 1920er-Jahre-Programm großen Erfolg hatte, und begann, mit ihr auch sich selbst als Conférencier zu finden. Gemeinsam entwickelten sie das Varieté im großen Stil, ohne zu wissen, dass das, was sie taten, Varieté ist: Artistik, Clownerie, Tanz und Musik, verbunden zu einem großen Ganzen. Das war Bert Callenbachs Metier, bis heute will er nichts anderes tun, als selbst zu spielen, Regie zu führen, Texte und Musik zu entwickeln und seinen Gästen sehr unterhaltsam den Kopf zu verdrehen.

Ohne seinen Kostüm-Panzer könne er dabei nicht der sein, als den ihn das Publikum erlebt, sagt er. Die Verkleidung brauche er für seine künstlerische Selbstsicherheit. So spricht Callenbachs Seele aus der weichen Stimme, die er seinem Paten verleiht. Das wirkt vertraulich und gefährlich zugleich. Mit diesem großen Sizilianer der Dinnershow ist gut Ente essen und meistens auch zu spaßen.

Mafia Mia – Fiesta Mexicana, bis 14. Januar 2018 im Erlwein-Capitol, DD, Ostragehege

