Der Papagei des kleinen Mannes Nico Müller aus Göda züchtet seltene Vögel. Eine bestimmte Art hat es ihm besonders angetan.

Vogelzüchter Nico Müller aus Göda mit einem jungen Katharina-Sittich. Diese Art zeigt er auf der Vogelschau am Wochenende in der Turnhalle Göda. © Carmen Schumann

Katharina-Sittiche können sehr zutraulich werden, sogar noch zutraulicher, als Wellensittiche. Das ist aber nicht der Grund, warum Nico Müller aus Göda diese seltenen Vögel züchtet. Wenn man züchten will, sei es nämlich eher kontraproduktiv, wenn die Vögel zu zutraulich sind. Immerhin kommt der erst wenige Wochen alte Jungvogel schon auf Nico Müllers Schulter geflogen. Aber weiter will er es mit der Nähe zum Tier nicht treiben.

Handzahm gemacht hatte sich der 18-Jährige seinerzeit einen Wellensittich namens Beppo, der schon zwölf Jahre alt ist und nun sozusagen sein Gnadenbrot erhält. Für einen Wellensittich ist das ein nahezu biblisches Alter. Mit Beppo fing alles an. Doch letztlich wollte sich der junge Züchter nicht mit dem Allerweltsvogel Wellensittich begnügen. Zusammen mit seinem Vater Lutz stürzte sich der junge Mann vor sieben Jahren in das Abenteuer Vogelzucht. Lutz Müller sagt, er habe selbst bis 1993 exotische Vögel gezüchtet, dann aber aus beruflichen Gründen wieder aufgehört. Nun haben Vater und Sohn viel Spaß an dem gemeinsamen Hobby.

Die Sittiche einem größeren Publikum zeigen

Wenn am Wochenende die große Vogelschau des Vereins der Vogelfreunde Bautzen erstmals in ihrem Heimatort stattfindet, sind Lutz und Nico Müller erstmals mit dabei. Denn sie möchten ihre Katharina-Sittiche einem größeren Publikum zeigen. „Unseres Wissens gibt es in der Region nur sehr wenige Vogelfreunde, die diese Art züchten“, sagt Lutz Müller. Und sein Sohn fügt hinzu, dass ihn am Katharina-Sittich die schlichte, einfache und dennoch verspielte Art besonders fasziniert. „In einem Buch habe ich gelesen, der Katharina-Sittich sei der Papagei des kleinen Mannes“, sagt er. Doch der Ehrgeiz von Nico und Lutz Müller besteht darin, die wildfarbene Form wieder herauszuzüchten. Die Katharina-Sittiche waren nämlich ursprünglich grün. Die Exemplare, die die Müllers zurzeit besitzen, sind aber durch Mutation blau. Deshalb haben sie zu einem Züchter in Holland Kontakt aufgenommen, der wildfarbige Katharina-Sittiche besitzt. Überhaupt pflegen Vater und Sohn viele Kontakte zu anderen Züchtern, wegen des Erfahrungsaustausches und auch, um mit fremden Vögeln das Blut der eigenen Zucht aufzufrischen. Besonders viel zu verdanken haben beide Christa und Siegfried Schulze aus Siebitz, die schon jahrzehntelang Vögel züchten und ihnen immer mit Rat und Tat zur Seite stehen. – Neben den Katharina-Sittichen zeigen Lutz und Nico Müller auch Schön-Sittiche, die ihrem Namen alle Ehre machen, weil sie so schön bunt sind. Auf dem Grundstück der Müllers tummeln sich in den Volieren aber auch neben zahlreichen Wellensittichen Rosella-Sittiche, Glanzsittiche und ein paar Zebrafinken. Vieles, was die Vögel fressen, bauen Vater und Sohn im eigenen Garten an. Ihre Lieblinge, die Katharina-Sittiche, seien beispielsweise ganz verrückt auf frisches Obst und Gemüse.

Nico Müller, der nach dem Besuch der Grundschule in Göda die zehnte Klasse auf der Oberschule in Bischofswerda abschloss, ist jetzt in der Ausbildung zum Kraftfahrzeug-Mechatroniker. Der Beruf kommt ihm auch bei seinem zweiten großen Hobby zugute, dem Motorsport. Besonders angetan haben es ihm Zweiräder aus DDR-Produktion, von denen er schon mehrere wieder aufgepäppelt hat.

Die Vogelschau ist Sonnabend von 9 bis 18 Uhr und Sonntag von 9 bis 17 Uhr in der Turnhalle Göda zu sehen.

zur Startseite