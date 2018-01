Der Pantoffel-Panther tritt im Theater Görlitz auf Das Theater zeigt eine rasante Komödie voller verrückter Verwechslungen. Diese und weitere Veranstaltungen bietet der SZ-Veranstaltungskalender: https://www.sz-veranstaltungskalender.com/veranstaltungen

Szene aus „Der Pantoffel-Panther“ © Pawel Sosnowski/80studio.net

Görlitz. Hasso hat ein Problem: als langjähriger Außendienstler von edlen Lederpantoffeln, musste er seine Firma dichtmachen, da die Geschäfte nicht mehr liefen. Seiner Gattin spielt er aber noch den fleißigen Ernährer vor. Diese hingegen plant teure Reisen und eine aufwendige Renovierung. Zu allem Überfluss hat er auch noch die gemeinsame Altersversorgung an der Börse verspekuliert. In dieser Situation taucht der waschechte Sizilianer Luigi auf, der Hasso für den legendären Auftragskiller „Der Panther“ hält und ihm viel Geld für einen letzten Auftrag in Aussicht stellt. Damit wäre Hasso alle seine Sorgen los. Das Angebot ist sehr verlockend, und Hasso muss seine Vorstellungen von Moral und Menschlichkeit auf eine harte Probe stellen.

Die Mischung aus Kabarett und Boulevardtheater funktioniert perfekt. Am 26. Januar, 19.30 Uhr, ist die Komödie „Der Pantoffel-Panther“ von Lars Albaum und Dietmar Jacobs im Görlitzer Theater zu erleben. Den Besucher erwartet eine rasante Komödie voller verrückter Verwechslungen. (szo)

Karten gibt es im SZ-Treffpunkt im ersten Stock des City-Centers.

https://www.sz-veranstaltungskalender.com/veranstaltungen

zur Startseite