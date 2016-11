Der Pannenkommissar Günther Oettinger hat die nächste Affäre am Hals. Jetzt fällt ihm seine allzu große Nähe zu Unternehmen auf die Füße.

EU-Kommissar Günther Oettinger hat enge Verbindungen zu vielen Wirtschaftsbossen. Manche sagen: viel zu enge. © dpa

Seit Wochen sorgt der 60-jährige CDU-Politiker und frühere baden-württembergische Ministerpräsident Günther Oettinger für Schlagzeilen. Als EU-Kommissar für digitale Wirtschaft ließ er sich jüngst vor Hamburger Unternehmen in provokanter Weise über Schlitzaugen, Homo-Ehe und Frauenquote aus. Und jetzt muss er sich mit einer Flug-Affäre herumschlagen. Im Mai sollte Oettinger in Budapest eine Konferenz besuchen, am Tag vorher ereilte ihn noch eine Einladung zu einem Abendessen mit Ungarns Premier Viktor Orbán. Um diese Verabredung zu schaffen, akzeptierte Oettinger ein Angebot seines Freundes und früheren Daimler-Managers Klaus Mangold, ihn in seinem Charterflugzeug mit nach Budapest zu nehmen. Mangold ist, sozusagen im Nebenamt, zugleich Russlands Honorarkonsul in Baden-Württemberg, die beiden kennen sich gut. Der Flug holt Oettinger nun ein, weil er damit die klaren Regeln für EU-Kommissare verletzte. (SZ/dre)

