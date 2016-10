Der Osten wird selbstbewusster Hanjo Lucassen aus Radebeul, der ehemalige DGB-Chef in Sachsen, hat früher selbst Haustarife ausgehandelt, um Jobs zu erhalten. Heute warnt er vor oft fehlender Bindung der Arbeitnehmer zu ihrer Firma.

Hanjo Lucassen kam nach der Wende aus Düsseldorf nach Sachsen. Er ist stolz auf die Entwicklung des Freistaates. Der ehemalige Sachsenchef des DGB sollte nur wenige Monate im Osten bleiben, um nach der Wende hier die Gewerkschaftsarbeit den neuen Gegebenheiten anzupassen. „Wir, auch ich, haben unterschätzt, wie lange der Einheitsprozess dauert“, sagt Lucassen heute. Sein Credo: Arbeit muss auch Spaß machen. © Ronald Bonss

Herr Lucassen, nach einer Studie des Institutes für Arbeitsmarktforschung IAB verdient ein Arbeitnehmer im Osten im gleichen Job pro Monat 777 Euro weniger als sein Westkollege. Ist das 26 Jahre nach der Wende gerecht?

Die Lohndifferenz ist nicht zu tolerieren und ist menschenunwürdig. Glücklicherweise gilt sie nicht bei den tarifgebundenen Unternehmen. In der Metallbranche, in der Chemieindustrie und im öffentlichen Dienst liegt die Tarifbindung bei einhundert Prozent. Allerdings arbeitet man im Osten für das gleiche Geld länger. Die Gewerkschaften werden aktiv sein müssen, um die Tarifeinheit zu erreichen, das geht manchmal nur mit Streik.

In Sachsen unterliegen aber nur 16 Prozent der Tarifbindung...

... das stimmt, aber die beschäftigen 43 Prozent aller Arbeitnehmer. Im Westen ist es besser, dort arbeiten 60 Prozent der Beschäftigten in einem Unternehmen mit Tarifbindung.

Wie schwierig ist der Arbeitskampf im Osten?

1990 hatten wir über eine Million Mitglieder, zurzeit sind es in Sachsen circa 280 000 Mitglieder. Man muss dabei den Strukturwandel und die demografische Entwicklung sehen. Was uns freut, ist, dass mittlerweile wieder viele junge Menschen erkennen, dass Gewerkschaften wichtig sind. Vor allem bei der IG Metall profitiert man davon. In Sachsen gehören wir zu großen Organisationen. Das macht es einfacher bei der gesellschaftlichen und politischen Akzeptanz, aber natürlich auch beim Arbeitskampf.

Das heißt, die Arbeitnehmer im Osten begehren auf?

Ja, in den Jahren nach 1990 haben sich die Arbeitnehmer viel gefallen lassen müssen, nur um ihren Arbeitsplatz zu behalten. Es kehren ein gesunder Egoismus und ein Selbstbewusstsein für gute Arbeit und guten Lohn sowie den Erhalt der eigenen Arbeitskraft zurück.

Der Osten zahlt schlechter, was bedeutet das in Zeiten des Fachkräftemangels?

Das Gelübde der ewigen Armut darf es nicht geben. Deshalb ist auch der Mindestlohn so wichtig. Ich rechne nicht mehr mit einer massenhaften Abwanderung von Fachkräften in den Westen. Viele werden fehlen, schon allein wegen des demografischen Wandels im Osten. Die Gefahr mittel- bis längerfristig ist, dass Unternehmen weitere Investitionen stoppen, weil sie sich sorgen, frei werdende Stellen nicht entsprechend besetzen zu können. In meiner hauptamtlichen Zeit habe ich immer die Arbeitgeber darauf hingewiesen, dass eine betriebliche Personalplanung notwendig ist und aufgefordert, dass sie über Bedarf ausbilden.

Arbeitgeber begründen das Lohnniveau Ost gern mit geringerer Produktivität, was verwundert, stehen doch hier oft die modernsten Anlagen und Maschinen.

Das mit der Produktivität ist eine vorgeschobene Diskussion. Das eigentliche Problem ist aus meiner Sicht die Tatsache, dass die großen Unternehmen ihren Firmensitz, Forschung und Entwicklung, ihr Marketing im Westen gelassen haben. Die Wertschöpfung findet daher oft noch zu großen Teilen im Westen statt. Trotz Förderung von Großinvestitionen fehlen Firmenzentralen und überhaupt Großbetriebe in Sachsen.

In der Nachwendezeit hat man große Zugeständnisse gemacht, um Menschen im Job zu halten oder zu bekommen, waren die rückblickend zu groß?

Es war eine besondere Situation. Die Menschen wollten weiterarbeiten und ihre Arbeit nicht verlieren. Mit dem Heer der Arbeitslosen hat man Politik gemacht, auch Lohnpolitik. Wichtig waren die von den Gewerkschaften initiierten Beschäftigungsgesellschaften, in denen Menschen weitergebildet wurden. Wichtig war, die Beschäftigten nicht aus dem Arbeitsleben rausfallen zu lassen. Wer zwei Jahre raus ist, hat kaum eine Chance auf eine Rückkehr in ein normales Berufsleben. Unser Bestreben war immer, neue Arbeitsplätze und vor allem neue Ausbildungsplätze zu schaffen. Die Gewerkschaften waren immer kompromissbereit, haben auch mit Haustarifverträgen gearbeitet, um Arbeitsplätze zu erhalten. Es ging immer um Übergangszeiten, nicht um die Aufgabe unserer grundlegenden Prinzipien. Allerdings haben sich nicht alle Arbeitgeber auch daran erinnern wollen, wann die Übergangszeit beendet ist.

Um Arbeitsplätze zu schaffen, wurde dann auch die Leiharbeit eingeführt, es kamen Minijobs dazu. Waren das zu viele Zugeständnisse an die Unternehmer?

Wir haben der Zeitarbeit zugestimmt, um besonderen Situationen in Firmen Rechnung zu tragen. Aber, ich muss auch sagen, diese krassen Auswüchse haben wir nicht erwartet. Heute gibt es leider zu viele prekäre Beschäftigungsverhältnisse; Arbeitnehmer der Klasse eins, zwei in einem Unternehmen. Das ist schlimm für den einzelnen Arbeitnehmer. Ich halte das aber auch gefährlich für Betriebe und zwischenzeitlich auch für den öffentlichen Dienst. Jeder Beschäftigte sollte sich mit seinem Unternehmen identifizieren, das ist heute bei vielen verloren gegangen. Wenn die Bindung fehlt, fehlt auch die Motivation, für den Erhalt des Betriebes zu kämpfen.

Die Unternehmer fordern staatliche Unterstützung, wenn sie Flüchtlinge beschäftigen, ist das gerechtfertigt?

Nein, das lehnen wir strikt ab. Unternehmer wollen billige Arbeitskräfte einstellen und der Staat soll dafür auch noch bezahlen, das geht nicht.

Ihre Prognose, bis wann werden die Löhne in Ost an das Westniveau angeglichen sein?

Die baldige Angleichung muss das Ziel aller Tarifverhandlungen sein. Das Ziel muss spätestens in fünf Jahren endlich erreicht sein. Die Menschen im Osten dürfen nicht das Gefühl haben, sie wären Menschen zweiter Klasse. Aber wer keinen Tarifvertrag hat, wird wahrscheinlich noch viel länger niedrigere Ostlöhne in Kauf nehmen müssen.

Das Renteneintrittsalter liegt bei 67, sind damit aus Ihrer Sicht als Gewerkschafter alle Grenzen ausgereizt?

Versuche von Arbeitgeberverbänden und Parteien, das Renteneintrittsalter zu erhöhen, hat es immer gegeben und das Thema ist ja auch wieder aktuell. Die gesetzliche Rentenversicherung ist stabil und hat alle Krisen seit ihrer Gründung stets überwunden. Auch die starke Belastung der deutschen Einheit und der abgewickelte Beschäftigungsabbau und Altersteilzeit in den Unternehmen wurden bewältigt. Jetzt zu sagen, wir müssen alle länger arbeiten, damit das Geld für die Rente reicht, finde ich merkwürdig. Bis 70 zu arbeiten lehne ich grundlegend ab. Was wir brauchen, sind neue, flexiblere Modelle der Altersvorsorge. Im Osten müssen wir uns stärker mit dem Problem der Altersarmut befassen, da dieses aufgrund der längeren Zeiten von Arbeitslosigkeit und geringerer Löhne stärker ausgeprägt ist.

Gespräch: Ines Mallek-Klein

zur Startseite