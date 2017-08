Der Osten braucht den Osten Wolfgang Schäuble wirbt im Nieskyer Bürgerhaus für Europa und den Euro. Allen Krisen zum Trotz.

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble saß im Bürgerhaus mit Landrat Bernd Lange, dem Bundestagsabgeordneten Michael Kretschmer und Nieskys Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann an einem Tisch. © André Schulze

Eines Tages, das kündigt Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble am Mittwochabend in Niesky an, werden sie ihm in Griechenland ein Denkmal bauen. Aus Dankbarkeit, dass er das Land zu wirtschaftlichen Reformen genötigt hat. Es ist ein Scherz, aber einer mit ernstem Hintergrund. Denn der CDU-Politiker ist davon überzeugt, dass Griechenland dringende Reformen anpacken muss. „Denn sie kommen sonst nie auf einen grünen Zweig“, sagt er deutlich.

Griechenlands Krise ist eines von vielen Themen, zu dem sich der Bundesfinanzminister beim Wirtschaftsgespräch des Niederschlesischen Unternehmerverbands ausführlich äußert. Im vollen Saal des Nieskyer Bürgerhauses erörtert er vor zahlreichen geladenen Vertretern aus Wirtschaft und Politik die aktuellen wirtschaftlichen und politischen Fragen, die Europa bewegen. Dass er überzeugter Europäer ist und auch die Einführung des Euros für richtig hält, das betont Wolfgang Schäuble mehrfach. Ohne einen gemeinsamen Markt und eine gemeinsame Währung würde Deutschland heute wirtschaftlich deutlich schlechter dastehen, ist der Bundesfinanzminister überzeugt.

Gerade für die ostdeutschen Bundesländer sei der Aufschwung der östlichen Nachbarn eine große Chance. An den jüngeren Entwicklungen in Polen solle man daher nicht verzweifeln, sondern weiter mit großer Geduld zusammenarbeiten, wirbt er. Die neuen Bundesländer bräuchten ihre östlichen Nachbarn, um überlebensfähig zu bleiben. Das stößt im Saal auf viel Zustimmung.

Doch die Oberlausitzer weisen auch auf Probleme hin. Etwa die Überlastung der Autobahn zwischen Dresden und Krakau. Auch die Schienenanbindung nach Polen sei noch immer nicht ausreichend elektrifiziert, so die Kritik. An dieser Stelle sei der Bundesverkehrsminister der bessere Ansprechpartner, erklärt Wolfgang Schäuble. Denn nicht er entscheide über die Prioritäten von Bauprojekten.

Der Görlitzer Landrat Bernd Lange nutzt den Abend, um für mehr Unterstützung beim notwendigen Strukturwandel in der Lausitz zu werben. „Wenn wir hier keine Menschen mehr haben, dann gibt es auch keine Verbindung mehr nach Polen“, so Bernd Lange. Er hofft vor allen Dingen auf ein flexibleres Baurecht. Ob das schon ein Hinweis auf die geplante Ansiedlung eines Automobilwerkes auf dem Rothenburger Flugplatz ist? Die Kritik kann der Bundesfinanzminister nachvollziehen. „Es ist unendlich mühsam, in Deutschland zu bauen. Wir haben uns ein Stück weit bürokratisch gefesselt“, sagt er selbst und verweist auf den Flughafen Berlin Brandenburg oder den stockenden Ausbau der Rheintalbahn zwischen Karlsruhe und Basel in seiner Heimat Baden-Württemberg.

Deutschland, mahnt Wolfgang Schäuble, müsse schneller werden und nicht immer nur den privaten Garten verteidigen. Sonst droht es von anderen überholt zu werden. Keinen Spielraum sieht er indes bei den Wirtschaftssanktionen gegen Russland, die auch Unternehmer aus der Oberlausitz kritisieren. Die Annexion der Krim sei durch nichts zu rechtfertigen, so der Politiker. „Grenzen mit Gewalt zu verschieben ist nicht der richtige Weg“, sagt Wolfgang Schäuble. Wenngleich Deutschland seiner Meinung nach in der Vergangenheit mit Russland oft hätte großzügiger umgehen sollen, kann Europa Russlands Vorgehen in der Ukraine nicht ignorieren. „Sonst macht das Beispiel Schule“, so der Bundesfinanzminister pragmatisch.

