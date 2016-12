Der Orient im Stadtbad Die Schwimmer zeigen diesmal ein Märchen aus 1001 Nacht – und wieder Reklame. Hier kommt die Werbung super an.

Henriette Hahnebach und Florian Lange bei der Kostümprobe zum Weihnachtsmärchen. Das wird im Hallenbad Roßwein am Sonnabend und Sonntag jeweils um 17 und 19 Uhr aufgeführt. © Dietmar Thomas

Im Fernsehen sind die Werbepausen oft ein Grund, den nächsten Sender zu wählen. Abgewählt zu werden, das brauchen die Schwimmer des Roßweiner SV nicht zu befürchten. Ganz im Gegenteil: Ihre Zuschauer werden sich nach einer Reklame schon auf die nächste freuen. Die gibt es beim traditionellen Kerzenschwimmen erst seit Kurzem. Allerdings mit schon so großem Erfolg, dass Liane Patzelt unbedingt daran festhalten will.

„Uns helfen die Werbeblöcke. Da müssen wir beim Umziehen nicht so hetzen“, erklärte die Schwimmmeisterin im Stadtbad und Trainerin beim Roßweiner SV in Personalunion. Sie hat auch das 2016er-Märchenstück geschrieben, das die älteren Schwimmer aufführen. Es heißt „Die Wunderlaterne“. Ähnlichkeiten mit Aladin und seiner Wunderlampe sind nicht von der Hand zu weisen.

Zum Weihnachtsstück der Schwimmer gehören traditionell neben dem Märchen auch das beinahe schon romantische Kerzenschwimmen. Das übernehmen die Jüngsten und die Sportler im mittleren Alter. Die Älteren haben das Märchen einstudiert. „Mit den Proben dafür haben wir schon Anfang September begonnen“, erzählt Liane Patzelt. Sie dirigiert am Aufführungstag rund 65 Kinder und Jugendliche. Am Weihnachtsschwimmen beteiligen sich immer die Leistungsgruppen. Die machen ungefähr die Hälfte der Abteilung aus.

Am Sonnabend und Sonntag wird es an beiden Tagen zwei Aufführungen um 17 und 19 Uhr geben. Wer noch nie bei solch einer Show im Stadtbad war, der sollte sich nicht zu warm anziehen, raten die Gastgeber. Sie bieten wieder einen kleinen Imbiss an. Der Eintritt ist frei, eine Spende allerdings erwünscht, um die Arbeit im Sportverein zu finanzieren.

Pro Aufführung finden im kleinen Roßweiner Stadtbad rund 150 Zuschauer Platz. Liane Patzelt rechnet wieder mit vielen Stammbesuchern aus Roßwein, Chemnitz und Leipzig. die die Termine kennen. Aber auch Münchner, die die Trainerin im Urlaub kennengelernt hat, konnte sie für dieses besondere Schauspiel begeistern. Die Bayern reisen extra dafür an.

