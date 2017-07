Der Oberhirte Fünf Kirchen, 3 500 Gläubige: Johannes Grasemann ist der neue Chef der evangelischen Gemeinde.

Aus Mittweida nach Riesa: Johannes Grasemann leitet jetzt die evangelische Kirchgemeinde Riesa/Strehla, zu der auch die Trinitatiskirche zählt. In seiner Freizeit spielt der Vater von vier Kindern Klavier, Gitarre, Horn und Flöte – und singt gern. © Sebastian Schultz

Unbestreitbar ist sie Riesas Wahrzeichen: die Trinitatiskirche, deren markanter Turm schon viele Kilometer vor der Stadt erkennbar ist. Die Landmarke hat jetzt quasi einen neuen Hausherrn: Johannes Grasemann hat die lange vakante Stelle des Riesaer Pfarramtsleiters übernommen. Damit ist der 59-Jährige nicht nur für die Trinitatiskirche, sondern auch noch für vier weitere Kirchen in Riesa und Strehla verantwortlich. Die evangelische Kirchgemeinde der beiden Städte zählt zusammen rund 3 500 Gläubige.

„Ich will gern dazu beitragen, dass die beiden Orte mehr zusammenwachsen“, sagt der gebürtige Geraer. So wird er jetzt immer mehrere Tage pro Woche mit Blick auf die Trinitatiskirche arbeiten: Sein bislang noch spärlich möbliertes Arbeitszimmer liegt im Pfarrhaus direkt gegenüber. Seine Wohnung aber hat der Vater von vier erwachsenen Kindern gemeinsam mit seiner Frau in Strehla bezogen, sodass er nun regelmäßig zwischen den beiden Städten pendelt. „Wir wohnen in Strehla im traumhaft schönen Ambiente“, sagt der Pfarrer. Zumal jetzt – da mehrere Wochen nach dem Einzug im Pfarrhaus nun endlich auch die Zimmertüren montiert wurden.

Bald acht statt fünf Kirchtürme

Während er in Strehla regelmäßig auch auf Pilger auf dem Elberadweg trifft, hat Johannes Grasemann in Riesa schnell bemerkt, dass die von der Stahlindustrie geprägte Stadt von einem großen Anteil Nicht-Christen geprägt ist. „Es ist auffallend, dass bei einer Beerdigung oder Hochzeit 80 Prozent der Teilnehmer kein Vaterunser beten können“, sagt der Pfarrer, der selbst aus einem kirchlichen Elternhaus kommt.

Aber das atheistisch geprägte Umfeld hat er schon in der Zeit seines Theologiestudiums in den 80ern in Leipzig kennengelernt. „Damals wohnten meine Frau und ich bei Neukieritzsch und haben hautnah miterlebt, was Tagebau heißt, wie ganze Ortschaften verschwanden, was Kohledreck und Stasi bedeuten.“ 1987 – vor genau 30 Jahren – trat er seine erste Pfarrerstelle in Steinbach bei Bad Lausick an, 15 Jahre später kam der Wechsel nach Mittweida. Und dort erreichte ihn zuletzt ein Brief aus dem Dresdner Landeskirchenamt: Ob er nicht über einen Wechsel nachdenken wolle – der ist für Pfarrer sonst eigentlich schon nach zehn Jahren üblich.

Gemusst hätte der damals schon 58-Jährige nicht mehr, zumal ihm Mittweida und die Gemeinde dort sehr ans Herz gewachsen waren. „Aber ich wollte dahin gehen, wo man mich braucht.“ So wählte Grasemann nicht aus Dutzenden vakanter Stellen, sondern ging gleich auf den Vorschlag „Riesa“ aus der Personalabteilung ein.

Nun ist er für zahlreiche Mitarbeiter verantwortlich – nicht nur für Pfarrer, Gemeindepädagogen, Sekretärinnen, sondern auch Kindergärtnerinnen und Friedhofsmitarbeiter: Zur Kirchgemeinde Riesa gehört nicht nur das Trinitatis-Kinderhaus, auch sämtliche Riesaer Friedhöfe zählen dazu. „Die Leute dort machen eine richtig tolle Arbeit“, freut sich der Theologe, der sich erst einmal in seine neue Stellung einarbeiten möchte, bevor er persönliche Ziele für Riesa verkündet. Nun warten auf ihn unter anderem umfassende Bauprojekte an den Kirchen. „Die Gebäude werden nicht kleiner, nur weil die Zahl der Gläubigen schrumpft.“

Im Gegenteil: Bald ist die Riesaer Kirchgemeinde nicht mehr für fünf, sondern für acht Kirchtürme verantwortlich – weil ab Januar der für Bloßwitz, Mautitz, Staucha zuständige Pfarrer in den Ruhestand geht. „Ich möchte die Gemeinden hier zusammenhalten, ausgleichend wirken und den Überblick behalten“, sagt Johannes Grasemann. Dafür bietet die Landmarke Trinitatiskirche ja die besten Aussichten.

