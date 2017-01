Der OB wechselt die Aufsichtsräte Zwar will Dirk Hilbert (FDP) die Zahl seiner Posten verkleinern. Eingreifen kann er trotzdem.

OB Dirk Hilbert (FDP). © Sven Ellger

Dirk Hilberts Terminkalender könnte die doppelte Stundenzahl aufweisen und wäre dennoch gut gefüllt. Unter anderem ist der OB in 58 Gremien vertreten, darunter neun Aufsichtsräten. Nun will er sich aus zweien zurückziehen, denen der städtischen Töchter Nanoelektronikzentrum Dresden GmbH sowie der Dresdner Marketing GmbH (DMG). Allerdings ist er erst im Dezember in die Aufsichtsräte der Energieversorger Drewag und Enso gewählt worden. Und das, obwohl es nach Aussage der Grünen eine Absprache gegeben hatte, wonach Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen diese Posten erhalten sollte. Doch Hilbert kandidierte und wurde gewählt.

Will sich der Oberbürgermeister angesichts sinkender Touristenzahlen und roter Zahlen beim Nanozentrum von den schlecht laufenden Unternehmen trennen und stattdessen die Posten in gut funktionierenden übernehmen? Kai Schulz, der Leiter des städtischen Presseamtes, sagt Nein. „Die Zahl der Aufsichtsratspositionen zu vermindern, hat einfach etwas mit zeitlichen Kapazitäten zu tun.“ Der OB werde zwar das Nanozentrum abgeben, wenn der Stadtrat zustimmt. Dennoch verbleibe die Zuständigkeit beim Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung, der wiederum zum Geschäftsbereich des OB gehört.

„Mit der Einrichtung eines Geschäftsbereichs Kultur- und Tourismus hat sich die Frage der Zugehörigkeit der DMG gestellt. Nach gut einem Jahr hat sich herausgestellt, dass es sinnvoller ist, die Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der DMG auch an die fachliche Zuständigkeit zu koppeln“, sagt Schulz.

Da aber die DMG nicht nur für Tourismus zuständig sei, sondern auch für Standort- und Kongressmarketing, verbleibt Dirk Hilbert auch im Beirat der DMG. „Die Energieversorger spielen dabei gerade mit Blick auf den städtischen Haushalt eine strategisch und finanziell herausragende Rolle“, begründet Schulz die neuen Posten des OB. Dieser sei bei allen städtischen Töchtern Gesellschafter.

Finanziell hat die Mitgliedschaft in bestimmten Aufsichtsräten keine Auswirkungen auf das Konto des Oberbürgermeisters. Ihm ist nur gestattet, so wie jedem Beigeordneten, 7 000 Euro pro Jahr für Nebentätigkeiten einzubehalten. Der Rest werde an die Stadtkasse abgeführt. Diese Summe wird beim OB alleine durch die Pflichtmitgliedschaften überschritten. (SZ/kh)

zur Startseite