Der NSU in Meißen Auf einer Tagung der Evangelischen Akademie Meißen geht es um Ursprünge rechter Radikalisierung.

Die SPD-Bundestagsabgeordnete des Landkreises, Susann Rüthrich, holte in dieser Woche eine Tagung zum Thema NSU in die Räume der Evangelischen Akademie Meißen. Dabei ging es vor allem um die Frage, wie sich überhaupt rechtsextreme Einstellungen und Strukturen entwickeln. © Archiv/Daniel Förster

Gleich vorweg: Nein, der Nationalsozialistische Untergrund war nicht in Meißen aktiv - jedenfalls ist darüber nichts bekannt. Dennoch holte die SPD-Bundestagsabgeordnete des Landkreises, Susann Rüthrich, in dieser Woche eine Tagung zum Thema NSU in die Räume der Evangelischen Akademie Meißen. Dabei ging es vor allem um die Frage, wie sich überhaupt rechtsextreme Einstellungen und Strukturen entwickeln.

„Mir steckt der Brandanschlag auf das Flüchtlingsheim und die Demonstrationen des Heimatschutzes immer noch in den Knochen“, begründet Rüthrich ihr Engagement für die Tagung. Sie ist Mitglied des zweiten NSU-Untersuchungsausschusses des Bundestages, der demnächst seine Ergebnisse vorstellen wird. Der Ausschuss habe sich auch auf lokale rechte Akteure konzentriert. Könnte in Meißen ebenfalls eine rechte Terror-Gruppe untertauchen? „Es geht um die Wahrscheinlichkeit, dass jemand mit rechter Gesinnung aneckt“, sagt Rüthrich. Sie sei sich nicht sicher, ob hier ein größeres Problembewusstsein herrsche als in Zwickau.

„Es ist reiner Zufall, dass so etwas nicht hier passiert ist“, meint auch Thoralf Möhlis, Sprecher des Kreisverbandes Meißen von Bündnis 90/ die Grünen. Dass es rechte Gruppierungen in Meißen gibt, ist kein Geheimnis. Sören Skaliks von Buntes Meißen erlebte Beschimpfungen und Drohungen am eigenen Leib, weil er sich für Flüchtlinge engagiert. Mittlerweile sei es öffentlich ruhig geworden, vieles habe sich auf Facebook verlagert. „Es passiert jetzt wieder im Untergrund“, so Skaliks.

„Ich wünsche mir klarere Worte“, sagt Bundestagsabgeordnete Rüthrich. Es sei wichtig, dass lokale Autoritäten wie Bürgermeister, Vertreter von Vereinen und Kirchen, Haltung zu fremdenfeindlichen Bewegungen beziehen. Während in Coswig der Bürgermeister die Initiative „Ort der Vielfalt“ nach Kräften unterstützt, traf sich Skaliks erst nach anderthalb Jahren mit dem Meißner Oberbürgermeister Olaf Raschke. Eine Unterstützung wie in Coswig gebe es nicht.

Die Radikalisierung Einzelner könne jedoch auch eine klare Haltung von öffentlichen Personen nicht verhindern, meint der ebenfalls eingeladene Vorsitzende des NSU-Untersuchungsausschusses, Clemens Binninger (CDU). „Es kann aber helfen, damit ein Ort nicht zur Bühne wird.“

zur Startseite