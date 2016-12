Der November war zu kalt

Viel Regen und immer tiefere Temperaturen

Steigender Luftdruck führte am 3. November zur vorübergehenden Wetterberuhigung. Mit Tageswerten um 6 Grad blieb es bereits recht kühl, die nächtlichen Werte gingen bis nahe null Grad zurück. In den Nachmittagsstunden des 5. November erreichten uns die Ausläufer eines Tiefs bei Dänemark mit leichtem Regen. Dieses Tief verlagerte sich in den folgenden Tagen nur sehr langsam weiter südwestwärts, sodass Görlitz–bei meist nur schwachem Wind– in seinem Einflussbereich verblieb. Vielfach war es bedeckt, und insbesondere am 7. November regnete es zeitweise. Die Luft kühlte dabei von Tag zu Tag weiter aus. Ab dem 7. November wurde selbst die 5-Grad-Marke nicht mehr erreicht. In den Frühstunden des 9. November sanken die Temperaturen erstmals in den leichten Frostbereich ab. Einen ersten Vorgeschmack auf den nahenden Winter brachten die ab den Vormittagsstunden des 10. November bei schwachem östlichen Wind einsetzenden, meist leichten Schneefälle. Sie führten an der Wetterwarte zur Ausbildung einer ersten dünnen Nassschneedecke. Mit auf Nordost drehendem Wind wurde ab dem 11. November feuchte, kontinentale Kaltluft zu uns geführt. Bei weiter sinkenden Temperaturen war es nun für die Jahreszeit deutlich zu kalt. Die Sonne hatte vom 10. bis 12. November keine Chance. Die Nächte brachten teils mäßigen Frost.