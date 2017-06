Der Nonnenstein ist wieder da Ein Anwohner hatte ihn gestohlen. Er hat sich reumütig in der Gemeinde gemeldet.

Ist wieder an seinem alten Platz: der Nonnenstein. © Gemeinde Stauchitz

Der Nonnenstein, der am 14. Juni von der Straße zwischen Staucha und Altsattel gestohlen wurde, ist wieder da. Darüber informierte Bürgermeister Frank Seifert (parteilos) am Mittwoch. Der historische Sandsteinblock, der vermutlich mehr als 400 Jahre an der Straße steht, wurde von einem Bürger aus Stauchitz entwendet. Er hatte ihn in seinem Garten aufgestellt. Die SZ berichtete über den Diebstahl. Der Täter wurde von Nachbarn auf den Zeitungsartikel aufmerksam gemacht. Danach meldete er sich reumütig beim Bürgermeister. „Er gab an, nicht zu wissen, dass es sich um einen historischen Stein handelt“, sagt Frank Seifert. Er hat den Stein zurückgebracht, dieser befindet sich seit Dienstagabend wieder an seinem angestammten Platz. Die Gemeinde hat daraufhin die Anzeige wegen Diebstahls zurückgezogen.

Der Nonnenstein wird mit dem Kloster Staucha in Verbindung gebracht. Etwa vom ersten Drittel des 13. bis zum Anfang des 14. Jahrhunderts gab es in Staucha ein Nonnenkloster. Der Sandsteinblock war der Überlieferung nach die Grenze, bis zu der sich die Nonnen bewegen durften. Andere Quellen sprechen jedoch davon, das es sich um einen Gedenkstein für einen Altsatteler Bauern handelt, der laut Eintrag im Kirchenbuch am 7. Januar 1630 starb.

