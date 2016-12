Der Nikolaus fährt Schmalspurbahn Alfred Simm hat die Reisenden bei den Fahrten ins und vom Gebirge mit seiner Verkleidung überrascht. Weitere solcher besonderen Aktionen sind geplant.

Der Nikolaus alias Alfred Simm begrüßt die Schüler der Zittauer Burgteichschule. © Thomas Eichler

Bei den Fahrten der Zittauer Schmalspurbahn ins Zittauer Gebirge hat am Dienstag der Nikolaus (in Person von Alfred Simm) die Fahrgäste überrascht. Dazu gehörten auch Schüler der Klasse 5c der Zittauer Burgteichschule, die sich an ihrem Wandertag am Vormittag mit der Schmalspurbahn ins Gebirge auf den Weg machten.

Die Kinder fuhren dabei bis zum Bahnhof Bertsdorf und wanderten von dort aus zur Eishalle nach Jonsdorf. Im Dezember gibt es noch weitere besondere Aktionen bei der Zittauer Schmalspurbahn. So wird an jedem Adventswochenende zu Adventsfahrten mit Kaffee und Stollen eingeladen, und am Weihnachtsvormittag am 24. Dezember begrüßt der Weihnachtsmann höchstpersönlich seine kleinen Fahrgäste im Zug.

zur Startseite