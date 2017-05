Der neue Wirt im Bad Sonnenland Am Männertag hat Nico Thierbach im Moritzburger Ferienpark seine Gaststätte eröffnet. Zum Start gab‘s viel Lob.

Gute Stimmung: Gastronom Nico Thierbach (rechts) prostet mit einigen Gästen auf den Männertag im neuen Restaurant Moritzburger Seeterrassen. Die Gruppe befreundeter Herren trifft sich seit 20 Jahren zum Himmelfahrtsausflug. Einige kennen das Lokal von früher und stellen enorme Veränderungen fest. © Norbert Millauer

Eigentlich hatten sich die zehn gut gelaunten Herren nur auf ein Bierchen niedergelassen. Inzwischen sitzen sie schon eine Weile auf der großen Terrasse und genießen den Männertag. „Es ist einwandfrei hier“, sagt Günther Wagner aus Hirschbach. „Rustikaler und schöner als voriges Mal.“ Seine Kumpels stimmen zu: „Hier kann man auch mal essen gehen.“

Das Lob gilt Nico Thierbach. Dem mutigen Neuen im Moritzburger Ferienpark Bad Sonnenland. Der 35-jährige Dresdner hat am gestrigen Himmelfahrtstag die Gaststätte neu eröffnet – als Moritzburger Seeterrassen. Mit dem Namen setzt er ganz bewusst ein Zeichen für einen Start als neuer Betreiber mit neuem Konzept. „Maritim statt mediterran“, sagt er. Passend zur Lage am Dippelsdorfer Teich und zur Region.

Zuvor hatte das Lokal seit 2011 Sola Lodge geheißen und einen südlichen Stil gepflegt. Der Betreiber war Ende vergangenen Jahres insolvent gegangen.

Nico Thierbach sieht darin kein schlechtes Omen. Seinen Pachtvertrag hat er für zehn Jahre unterschrieben. Denn der Erfolg eines Restaurants hängt nach seiner Überzeugung vom Engagement und Konzept ab. Rund 100 000 Euro hat der gelernte Systemgastronom im Frühjahr in das Restaurant investiert. Die Räume wurden renoviert, die Holzfußböden neu gemacht, die Toiletten saniert, die große Terrasse am Lokal und die kleine am Wasser aufgearbeitet und mit Massivholzmöbeln bestückt.

Auch das neue Motto „Aktiv genießen am See“ erfüllt er mit Leben. So verleiht die Gaststätte Boote der Typen Canadier und Kajak, samt Schwimmwesten. Auch Kugeln zum Boule- und Holzklötzer zum Kubbspiel liegen bereit. Jeweils gegen eine Leihgebühr. Kostenfrei können die Gäste den Spielplatz mit Strandkörben und die Piratenwand zum Bällewerfen nutzen.

Nico Thierbach hat lange nach einem solchen Ort gesucht, wie er erzählt. „Nach einem Ort, wo ich selbst heiraten würde.“ Geeignet für gut 100 Leute, mit Außengelände, möglichst am Wasser, aber auch überdacht. „Wir haben zwölf Jahre Außer-Haus-Caterings gemacht, bei denen man alles hintransportieren und meist noch am selben Tag wieder abholen muss“, verrät er. „Jetzt sind wir hier zu Hause und bieten nur noch hier unser Catering an.“

Der zurückhaltende Macher ist in Dresden kein Unbekannter. Sein Cateringservice versorgte 2011 zum Deutschen Evangelischen Kirchentag 10 000 Personen. Gerade hat er von der Stadt den Zuschlag erhalten, fünf weitere Jahre im Dezember den Hüttenzauber auf dem Postplatz anzubieten. Fest betreibt er ein Betriebsrestaurant mit bis zu 200 Essen am Tag und eine Berufsschulkantine, in der sich bis zu 2 000 Schüler täglich stärken.

Dank seines eingespielten Teams will er nun aber die meiste Zeit in den Moritzburger Seeterrassen sein. Geöffnet ist mittwochs bis sonntags. „Die Speisekarte halten wir bewusst klein, weil wir alles frisch machen“, sagt er. Zwei Pastagerichte, Burger-Variationen, Salate, Flammkuchen und Fisch sollen stets darauf zu finden sein.

Jeden Sonntag bietet das Restaurant von 9 bis 14 Uhr einen Brunch an, für 19,50 Euro pro Erwachsenem. „Brot und Kuchen backen wir selbst, viele Produkte beziehen wir von regionalen Partnern“, sagt der Chef. „Wir achten auf Kleinigkeiten.“

Just spricht ihn ein Gast an. „Die Toiletten sind ja toll gemacht“, sagt er. Nico Thierbach lächelt. „Wenn, dann richtig.“

