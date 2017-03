Der neue Sportplatz kann kommen Der Königsteiner Stadtrat hat den Haushalt beschlossen. Damit kann nun das Geld für die Sanierung des Sportplatzes fließen.

Der Sportplatz Pfaffendorf hat dringend eine Runderneuerung nötig. © Archiv: Marko Förster

Die Eigenmittel von rund 376 000 Euro für die Sanierung des Sportplatzes in Pfaffendorf sind offiziell bewilligt. Der Stadtrat Königstein hat in seiner Sondersitzung am Dienstag den Haushalt für 2017 und 2018 beschlossen. Im Vorfeld hatte dieser Posten des Finanzplanes immer wieder für heftige Diskussionen unter den Räten gesorgt. Und so musste, bevor es zum Beschluss kam, über zwei eingegangene Einwände beraten und abgestimmt werden. Allein der Einwand von Thomas Klewe enthielt 15 Punkte; darunter einer zur neuen Sportanlage. Um eine Förderquote von nur fünfzig Prozent und damit eine sehr hohe Eigenbeteiligung der Stadt akzeptieren zu können, sei ein allumfängliches Baukonzept und ein tragfähiges Nutzungs-, Betriebs- und Finanzierungskonzept notwendig. Unter anderem sei nicht geklärt, wo Parkplätze und Zufahrten entstehen sollen. Ohne diese Voraussetzung dürften die Mittel nicht in den Haushalt eingestellt werden. Die Verwaltung entgegnete, es gäbe einen öffentlichen kommunalen Weg als Zufahrt, Parkplätze seien vorhanden und auch ein tragfähiges Betriebs- und Nutzungskonzept sei bereits mehrfach durch den Verein vorgestellt worden.

Peter Pech (Freie Wähler) sagte, die Sanierung müsse sein, aber man solle erst zugesagte Maßnahmen umsetzen und den Sportplatz ab 2019 angehen. Auch Stephan Mentzschel (Freie Wähler) sprach sich für eine Sanierung aus, forderte aber eine Neubetrachtung und ein ordentliches Konzept. Als es zur Abstimmung kam, wurde der Einwand knapp abgelehnt. Ist der Haushalt von der Kommunalaufsicht geprüft, kann die Stadt beim Landratsamt eine Bewertung der Gemeindefinanzen beantragen. Die ist notwendig, damit der bereits gestellt Fördermittelantrag für rund 264 000 Euro bearbeitet werden kann.

Ein weiterer Einwand war weniger kontrovers. Thomas Klewe forderte, einen Anbau an die Turnhalle der Oberschule in den Haushalt aufzunehmen. Dieser war dem Tischtennisverein im letzten Jahr versprochenen worden. Der Beschluss, 20 000 Euro für den Bau einzustellen, wurde einstimmig angenommen. In diesem Jahr können Fördermittel vom Freistaat beantragt werden, um Turnhallen zu erweitern. Das teilte die Verwaltung mit. Der Tischtennisverein forderte in seinem Einwand ebenfalls den Anbau. Der Antrag musste abgelehnt werden, da laut Gesetz nur Bürger der Stadt oder Abgabepflichtige Einwendungen einreichen dürfen. Der Turnhallenanbau blieb der einzige Einwand, dem stattgegeben wurde.

Das Interesse der Bürger an dieser Sitzung war groß. Es kamen schätzungsweise vierzig Zuschauer. Einige von ihnen mussten sogar stehen, weil die Stühle nicht ausreichten. Als der Haushalt beschlossen war, applaudierten sie.

