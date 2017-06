Fußball Der neue Präsident Beim Großenhainer FV ist Frank Richter jetzt der erste Mann. Sein Vorgänger bleibt am Ball.

Frank Richter (66): Der neue GFV-Präsident will mit Angeboten für die ganze Familie mehr Fans zu den Heimspielen holen. © Thomas Riemer

Nach der Feier kommt der Alltag. Schon einen Tag nach der großen Aufstiegsparty auf der Jahnkampfbahn hat der Großenhainer Fußballverein einen neuen Vorstand gewählt. Präsident ist jetzt Frank Richter, vielen bekannt als Geschäftsführer des gleichnamigen Reinigungsunternehmens in der Röderstadt. Der 66-Jährige befindet sich mittlerweile im (Un-)Ruhestand und löst beim GFV Andreas Vogel als Vereinschef ab. Der 46-Jährige wird sich als Vizepräsident künftig weiter für den Verein und insbesondere die Männermannschaften engagieren. Sein Wechsel in die „zweite Reihe“ erfolge vor allem aus beruflichen Gründen, so Vogel.

Frank Richter ist dem Verein aus unternehmerischer Sicht seit geraumer Zeit als Premium-Sponsor verbunden. Gegenüber der SZ sagte er, dass für ihn die Nachwuchsarbeit im Verein „an erster Stelle“ stehen soll. Für die Heimspiele der Männer in der Landesliga schweben ihm zudem Szenarien vor, die das Interesse der Zuschauer erhöhen sollen. „Wir wollen, dass Fußball ein Familienfest wird.“ Der neue Vorstand werde dazu entsprechende Konzepte erstellen.

Vorgänger Andreas Vogel amtierte reichlich vier Jahre als Vereinschef. Unter seiner Führung etablierten sich die Männer in der Spitze der Landesklasse bis hin zum Staffelsieg, festigte der Nachwuchs seine Position im Landkreis bzw. in Landesspielklassen. Vogel hat ebenso maßgeblichen Anteil an der Profilierung des Oktoberfestes auf der Jahnkampfbahn, das nicht nur unter Fußballern inzwischen zu einem festen Termin gereift ist.

zur Startseite