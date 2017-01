Der neue Plan für eine evangelische Oberschule Interessierte Eltern sind für nächste Woche eingeladen und bekommen die neuen Ziele des Gründervereins vorgestellt.

Radebeul. Zu einem Informationsabend sind alle Eltern eingeladen, die sich für eine evangelische Oberschule in Radebeul interessieren. Am Donnerstag in der nächsten Woche (12. Januar ab 19.30 Uhr) will der evangelische Schulverein in der Grundschule an der Wilhelm-Eichler-Straße 13 über die Pläne zur Gründung der Schule berichten.

Zwar wurde der Start der Schule für das Schuljahr 2017/18 verschoben, so der Verein, aber dennoch solle an dem Abend über die neuen Ziele und das Vorgehen berichtet werden. Damit seien insbesondere die Pläne für den Moritz-Garte-Steg in Mitte sowie die mögliche Alternative in Radebeul-West gemeint. Erste Vorstellungen dazu gab es bereits im Stadtrat. Demnach könnte die Oberschule auch an der Wilhelm-Eichler-Straße angesiedelt werden.

Um die Schule gründen zu können, hatte der Verein im September einen großen Spendenlauf organisiert. Weitere Veranstaltungen sind auch in diesem Jahr geplant. Bis zu einer Million Eigenmittel müssen für eine neue Oberschule aufgebracht werden.

zur Startseite