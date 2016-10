Der neue Partyraum Zedlers betreiben nicht nur ein Küchenstudio, sondern schließen jetzt auch noch eine ganz andere Lücke in Kamenz.

zurück Bild 1 von 2 weiter Jan Zedler (li.) freut sich mit Vater Christian über den neuen Partyraum an der Jesauer Straße. Gemeinsam mit Bruder René haben sie sich das zweite Standbein aufgebaut. Die ersten Nachfragen sind da. Vor allem für Weihnachtsfeiern sollte man sich schnell sputen. © René Plaul Jan Zedler (li.) freut sich mit Vater Christian über den neuen Partyraum an der Jesauer Straße. Gemeinsam mit Bruder René haben sie sich das zweite Standbein aufgebaut. Die ersten Nachfragen sind da. Vor allem für Weihnachtsfeiern sollte man sich schnell sputen.

Modern eingerichtet und in freundlichen Farben kommt der Partyraum für bis zu 40 Personen daher. Eine exquisit ausgestattete Küche gehört dazu.

Heiß begehrt sind sie schon immer – die kleinen und großen Partyräume in Kamenz. Orte, die man für seine individuelle Feier mieten kann. Wo man ein Catering nach Wunsch bestellen und sogar preisgünstige Getränke aus dem Großmarkt mitbringen darf. Für viele eine gute Alternative zur Gaststätte, die freilich auch ihren Reiz und vor allem entsprechenden Service bietet. Die Geschmäcker, Ansprüche und Geldbeutel sind allerdings (und glücklicherweise) verschieden.

Auf der Suche nach einem geeigneten Objekt für die private Party in Kamenz muss man Insiderwissen haben. Oder beizeiten die Fühler ausstrecken. Denn so dicht gesät sind die Mietobjekte nicht. Feststehende Termine wie Schuleingänge, Jugendweihen oder Silvester sind oft über Jahre im Voraus ausgebucht. Welch Glück, dass die Lessingstadt nun eine neue Location dazubekommt. Im Küchenhaus Zedler an der Jesauer Straße 11 kann seit Anfang Oktober zünftig gefeiert werden. Man hat also eine Lücke in diesem Stadtgebiet geschlossen. Die beiden Geschäftsführer Jan und René Zedler hielten gemeinsam mit Vater Christian Familienrat und entschieden sich für ein zweites Geschäfts-Standbein. „Ein großer Raum wurde 2014 leer, als wir das Geschäft mit dem Kinder- und Babyausstatter schlossen“, erzählt Christian Zedler. „Wir haben nicht lange überlegt und bereits 2015 angefangen, ihn umzubauen.“

Träume erfüllt

Die Sache mit einer Party-Location lag nah, denn im oberen Bereich des angrenzenden Küchenstudios Zedler wurde schon immer fleißig gekocht und auch manchmal gefeiert. Vor allem Hobby-Köchin Eike Weser aus Brauna hatte sich hier häuslich eingerichtet. Und gab und gibt noch heute zahlreiche Koch- und Thermomix-Kurse für interessierte Küchenfeen. Sie war es auch, die irgendwann einmal mehr Platz brauchte. Der neu entstandene Partyraum mit seiner exklusiven Küchenausstattung erfüllt nun alle Träume. Und nicht nur ihre. „Bis 40 Personen haben Platz, die Miete haben wir auf 140 Euro pro Tag festgelegt“, so Jan Zedler. „Seitdem wir in die Öffentlichkeit damit gegangen sind, gibt es täglich Buchungen“, freut er sich. Viele von außerhalb. Bereits im August feierten die ersten Gäste hier. Und fanden es super.

Weitere Tipps in Kamenz zurück 1 von 5 weiter Location am Garnisonsplatz Kamenz: bis 50 Personen, Feiern, Cateringangebot und Vermittlung von Künstlern, www.garnisonsplatz.de „Kletteraffe“ in Wiesa: Kletterhalle mit gemütlichem Partyraum mit Küche bis 20 Personen – nicht nur für Kindergeburtstage.www.kinder-kletterhalle-kamenz.de. Stadttheater: Vereinsräume, variabel gestaltbar für bis zu 80 Personen, www.kamenz.de Malzhaus: Bis 80 Personen im historischen Gewölbe, buchbar über Stadtgeschichtliche Ausstellung 03578 784431 Werkstatt für behinderte Menschen St. Nikolaus: von 30 bis 120 Personen mietbar, www.csw-kamenz.de.

Die Miete versteht sich inklusive Endreinigung. Ein faires Angebot, welches sich angenehm in die bestehenden einreiht. Eine gemütliche Sitzecke ergänzt den Feierraum mit moderner Einrichtung. Die Küche lässt keine Wünsche offen. Technische Grundausstattung ist vorhanden. Ein kleines Sammelsurium an Spielzeug ebenfalls. „Wir möchten vor allem auch Menschen aus Kamenz-Ost ansprechen“, so Christian Zedler. Und natürlich kann man sich die Räumlichkeiten vorher anschauen.

Partyraum-Kamenz, Jesauer Str. 11, 03578 303737, Kontakt auch über Facebook möglich.

zur Startseite