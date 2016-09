Der neue Nachbar Die goldene Stimme aus Prag, Karel Gott, baut sich ein neues Haus – nur rund zehn Kilometer von Hinterhermsdorf entfernt.

Karel Gott (77), tschechischer Sänger, wohnt eigentlich in Prag, baut sich aber derzeit in Grenznähe ein Wochenendhaus.



Hinterhermsdorf. Schon zum Monatsende soll der neue Wochenendsitz des international bekannten tschechischen Sängers Karel Gott fertig sein. Der auf beiden Seiten der Grenze beliebte Barde (mit Titeln wie „Biene Maja“ und „Bábicka“) baut sich seine Residenz fast an der Grenze, in Doubnice (Daubitz), im Schluckenauer Zipfel, am Rande der schönen Böhmischen Schweiz. Er möchte nach tschechischen Medienberichten dort für sich und seine Familie vor allem Ruhe finden.

Das Blockwerkhaus aus Holz und Ziegel mit einem schwarzen Satteldach liegt zwar direkt in der kleinen Gemeinde, aber nur ein paar Dutzend Meter vom Wald entfernt. Auf einem Grundstück von fast 8 000 Quadratmetern befindet sich noch eine Überdachung für mindestens drei Autos. Nach Immobilienexperten hat das neue Domizil einen Wert von mindestens 370 000 Euro.

Daubitz hat nur 100 ständige Bewohner, wenn aber die Urlauber und Besitzer von Wochenendhäusern kommen, steigt die Anzahl auf rund 350. Ungefähr so viele Menschen wohnten dort bis 1945, vor der Vertreibung. Viele der Einwohner freuen sich und sind neugierig auf den neuen Nachbarn. Anderen Daubitzern geht aber das wachsende Interesse um die Gemeinde langsam auf die Nerven. „Die schmalen Straßen sind auf einmal voll. Ständig kommen viele fremde Leute und Autos“, beklagt sich eine Einheimische.

Jirí Hamácek von dem Verein der Freunde von Daubitz meint, es wäre wichtig, eine ständige Busverbindung zwischen Dresden und Daubitz einführen. Und seine Penzion Chrástalka (deutsch: Ralle) wolle er in Biene Maja umbenennen. Wenn ihn die Paparazzi und Star-Touristen nach dem Neubau der „goldenen Stimme aus Prag“ fragen, macht er mit seinen Kameraden Witze und spielt die Rolle eines einfachen Dörflers. „Ja, ja, Gott, ist das nicht ein guter Sänger“, fragt er dann oder so ähnlich. „Wir werden uns freuen, wenn er mit uns Weihnachts- oder Osterlieder singen wird“, sagt er zu augenzwinkernd.

Karel Gott hat einen fast einjährigen Kampf gegen Lymphdrüsenkrebs hinter sich. Der 77-Jährige hat 39-mal den tschechischen Publikumspreis „Goldene Nachtigall“ gewonnen.

Die Ortschaft Daubitz befindet sich in der nördlichsten Spitze der Tschechischen Republik, im Schluckenauer Zipfel. 1975 wurde sie zu Krásná Lípa (Schönlinde) eingemeindet und ist seit einem Referendum 1993 wieder selbstständig. Während der letzten Zeit hat sie über 20 neue Gesuche auf Bauerlaubnis erhalten. Das tschechische Daubitz verbindet dabei eine Partnerschaft mit dem Daubitz in der Oberlausitz.

