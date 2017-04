Der neue Kunstrasen rückt näher Für ihren neuen Kunstrasen haben die Arnsdorfer Fußballer ein Benefizspiel veranstaltet. Das Ergebnis lässt sich sehen.

Uwe Herklotz (re) und der Landtagsabgeordnete Aloysius Mikwauschk haben gemeinsam das Benefizspiel auf die Beine gestellt und können sich nun über 1 500 Euro freuen. © Bernd Goldammer

Die Kicker des Arnsdorfer Fußballvereins können vollauf zufrieden sein. Denn ihr Benefizspiel am vergangenen Sonnabend ist sehr erfolgreich verlaufen. Rund 1500 Euro sind während der Veranstaltung zusammengekommen und wandern nun auf das Spendenkonto des Vereins. Damit rücken die Arnsdorfer ihrem Traum von einem neuen Kunstrasen erneut ein kleines Stückchen näher.

Bei dem Benefizspiel am Sonnabend begegneten sich auf dem mittlerweile völlig abgenutzten Kunstrasenplatz die Alten Herren des Arnsdorfer Fußballvereins und die Mannschaft des FC Landtag. Die hatte aber an diesem Tag nicht viel zu lachen, denn die Arnsdorfer fegten Sachsens Politiker mit einem deutlichen 5:1 vom Platz. Doch im Fokus des Spieles stand ja sowieso das Projekt „Neuer Kunstrasen“ und nicht die sportliche Leistung der beiden Mannschaften. „Wir sind wirklich sehr zufrieden. Es werden im Laufe der Woche auch noch einige Spenden hinzukommen. Das haben viele Gäste am Sonnabend versprochen“, zeigt sich der Vereinsvorsitzende Uwe Herklotz begeistert von dem Ergebnis des Spieles.

Momentan sind auf dem Konto für den neuen Kunstrasen 11 000 Euro eingegangen. Hinzu kommen die 1 500 Euro vom Benefizspiel. Rund 50 000 Euro müssen die Kicker insgesamt einnehmen, um ihren Kunstrasenplatz finanzieren zu können.

