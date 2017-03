Der Neue in der Klasse spielt nicht mit Mit ihrer harten Haltung in der Wirtschaftspolitik macht die neue US-Regierung Beratungen der G20-Finanzminister zur Farce.

Freundliche Mienen, großer Abstand: Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (l.) und seinen neuen US-Kollegen Steven Mnuchin trennt noch so einiges. © dpa

„Wo ist das Problem? So ist halt die Lage.“ Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble versucht, dem Minimalkonsens mit den Amerikanern in Sachen Handel noch das Beste abzugewinnen. Doch wie sehr „America first“ auch die Agenda im fernen Baden-Baden bestimmt hat, ist nach zwei Tagen zäher Verhandlungen unverkennbar.

Franzosen, Japaner, Chinesen, Vertreter aus Südamerika und allen voran G20-Gastgeber Deutschland, Finanzminister wie Notenbankchefs betonen fast beschwörend die Errungenschaften von Freihandel und internationaler Zusammenarbeit. Am Ende jedoch setzen sich die USA durch – und verhindern ein gemeinsames Bekenntnis zum Freihandel.

In letzter Sekunde einigte man sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner: Handel sei prinzipiell wichtig für die Volkswirtschaften – eine Binsenweisheit. „Manchmal muss man sich in solchen Tagen eben darauf beschränken, dass man keinen Partner überfordert“, verteidigt Schäuble das. Doch bei allem Bemühen, die erst vor zwei Monaten angetretene US-Regierung in bewährte globale Strukturen einzubinden, können die Verhandler eines nicht verhehlen: ihr Unverständnis, wie populistische Haltungen das über Jahrzehnte mühsam austarierte Gleichgewicht des Welthandels gefährden.

Dass die Amerikaner so querschießen, daran können sich auch erfahrene G20-Teilnehmer nicht erinnern. So bestimmt Präsident Donald Trump seine Vorstellungen vorträgt, die heimische Wirtschaft auch mit Steuern und Zöllen auf Kosten der Handelspartner nach vorn zu bringen, so unbestimmt bleibt im Detail das Auftreten seiner Unterhändler. In etlichen Fragen hat Washington noch keine klare Position. Es sei ein bisschen so, wie wenn ein neuer Mitschüler in die Klasse aufgenommen werde, schildert ein Diplomat.

Schäuble meint, vielleicht müsse „der eine oder andere – auch wichtige – Mitgliedstaat noch ein Gefühl kriegen“, wie internationale Zusammenarbeit funktioniere. Das Zugeständnis an die USA: Wenige Worte, die seit Jahren Standard sind in den gemeinsamen Erklärungen, fehlen am Ende. Die Diskussionen hätten belegt, „wie unverzichtbar die Vereinigten Staaten sind in einer Welt, die so viele Probleme hat“, sagt der G20-Gastgeber. „Wir werden ihnen das höflich – so höflich, wie wir können – immer wieder sagen“, so Schäuble.

Doch die Trump-Regierung meint, die USA würden von den Partnern unfair behandelt – und würde die Macht der größten Volkswirtschaft der Welt lieber nutzen, um eigene Regeln durchzusetzen. Wie genau sich Trump die wirtschaftlichen Beziehungen zum Beispiel zur gescholtenen Exportnation Deutschland vorstellt, bleibt jedoch auch nach Baden-Baden unklar. (dpa)

zur Startseite