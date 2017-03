Der neue Hingucker Der Kreis will die zweite Oberschule auf der Kamenzer Saarstraße für zehn Millionen Euro sanieren. Die Pläne nehmen nun Gestalt an.

Die zweite Oberschule auf der Saarstraße ist in dieser Visualisierung kaum mehr wiederzuerkennen. Das Schulgebäude soll in den nächsten Jahren grundlegend erneuert werden und einen Anbau bekommen. Bis dahin sind allerdings noch einige Fragen zu klären.

So sieht das Schulhaus heute noch aus. 343 Kinder und Jugendliche lernen in der Einrichtung.

So sieht das Schulhaus heute noch aus. 343 Kinder und Jugendliche lernen in der Einrichtung.

Die Form ist noch erkennbar. Doch darüber hinaus wird bald nicht mehr viel an die zweite Oberschule in Kamenz erinnern. Der Kreis will das Schulgebäude rundum erneuern und dabei auch einige Eingriffe in die Grundrisse vornehmen. Die Klassenzimmer sollen zum Beispiel um die Hälfte größer werden, die Schule bekommt Rauchschutztüren, Sicherheitsbeleuchtung und eine Hausalarmanlage. Zudem wird das Haus energetisch saniert und der gesamte Bereich für Wirtschaft-Technik-Haushalt/Soziales (WTH) neu gestaltet. „Die Überarbeitung der Außenanlagen, Schaffung überdachter Fahrradstellplätze, Parkplätze für Pkw, neue Wegegestaltung und Schulhof mit Spielmöglichkeiten sind ebenfalls geplant“, sagt die Sprecherin des Landratsamtes Sabine Rötschke.

Großes Paket für die Stadt

Der Kreis nimmt 10,4 Millionen Euro in die Hand. Eine Zeit lang strebte die Behörde an, die Oberschüler dauerhaft in der alten Lessingschule an der Henselstraße unterzubringen und dafür das Gymnasium am Rand der Stadt zu belassen. Doch jetzt bekommt die Stadt Kamenz das große Paket mit der Sanierung der Schule Saarstraße und die Wiederbelebung des Schulhauses an der Henselstraße. Der Schulleiter der zweiten Oberschule Stefan Cyriax hat an den Sanierungsplänen mitgearbeitet. „Wir wurden ständig einbezogen. Die Zusammenarbeit mit dem Landkreis war und ist sehr gut“, sagt der Lehrer. Er ist froh, dass es nun bald losgehen soll, auch weil die Arbeit in dem alten Schulhaus manchmal nur noch provisorisch leistbar ist.

Der Brandschutz entspricht zum Beispiel schon lange nicht mehr dem heute geforderten Stand. „Brandschutztechnisch gibt es enorme Defizite“, sagt Sabine Rötschke vom Kreis. Die Elektroanlage stammt zum Teil noch aus DDR-Zeiten und ist überholungsbedürftig. Die energetische Sanierung soll helfen, mindestens zehn Prozent der zurzeit sehr hohen Betriebskosten zu sparen. Die Klassenzimmer wurden über die Jahre seit der Wiedervereinigung lediglich renoviert. Es wurden neue Fenster eingebaut und die Heizung erneuert. Darüber hinaus passierte allerdings nicht viel. Und die Schule braucht dringend noch mehr Räume.

Speiseraum zieht in den Anbau

Das Fach Musik wurde zum Beispiel bisher in einem normalen Klassenzimmer gegeben. Der neue Flachbau, der die Schule ergänzen wird, wird in der ersten Etage Platz für einen Musikfachraum bringen. Ein Lehrerzimmer, ein Schulleiterraum und ein Bereich für das Sekretariat sind dort ebenfalls vorgesehen. Der Speiseraum, der bisher im Keller der Schule untergebracht ist, wird in das Erdgeschoss des Anbaus ziehen. „Ihn können wir dann auch für kulturelle Veranstaltungen nutzen“, sagt Schulleiter Stefan Cyriax. Eine Aula hat die Schule nämlich bisher nicht.

Die Sanierung wird im kommenden März starten. Das geht allerdings nur, wenn das Schulhaus an der Henselstraße bis dahin für ihre Zwecke vorbereitet wurde. Die Kinder und Jugendlichen werden vorübergehend in der alten Lessingschule lernen, die Turnhalle an der Saarstraße nutzen und den WTH-Unterricht ins Berufsschulzentrum verlegen. „Das Schulhaus an der Henselstraße hat dafür keine Möglichkeiten“, sagt Stefan Cyriax.

Der Landkreis muss allerdings noch eine Fragen beantworten, bevor es losgehen kann. Die künftige Energieversorgung ist zum Beispiel noch nicht abschließend geklärt. Die Planer müssen die Arbeiten natürlich noch ausschreiben und beschreiben. Die Materialien müssen bemustert werden und einige Farben stehen noch nicht fest. Dazu kommt die wichtige Frage nach den Finanzen. Der Landkreis hat noch immer nicht die nötigen Fördermittelbescheide für die Realisierung des Projekts.

