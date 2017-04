Der neue Glanz im Schloss-Restaurant Im Barockschloss Rammenau wurden zwei weitere Salons restauriert. Ein Schritt zu einem großen Ziel 2020.

Ines Eschler, Leiterin der Rammenauer Barockanlage, freut sich: Zwei weitere Salons, das Vogel- und das Kornblumenzimmer im Schloss, wurden restauriert. © Steffen Unger

Es geht immer noch ein Stückchen besser. Als vor drei Jahren die Sanierung des Chinesischen Zimmers abgeschlossen war, habe sie gedacht, das lässt sich nicht mehr toppen, sagt Ines Eschler, die Leiterin des Rammenauer Barockschlosses. An diesem Mittwoch nun steht sie im frisch restaurierten Vogelzimmer und sagt, es sei noch eine Spur besser als das Chinesische Zimmer geworden. Die Wände erstrahlen goldfarben und sind kostbar holzvertäfelt. Die Wandflächen sind farblich fein nuanciert. An deren oberen Enden sieht der Betrachter 15 einheimische Vögel – vom Eichelhäher bis zum Eisvogel –, die dem Raum den Namen geben.

Die barocken Gemälde über den Türen – Supraporten genannt – wurden im Zuge der Restaurierung freigelegt und originalgetreu so erneuert, wie sie zu Beginn des 19. Jahrhunderts gemalt worden waren. Ein Blickfang im Raum ist die sanierte Statue einer griechischen Dienerin. Auf dem ebenfalls restaurierten, um 40 Zentimeter erhöhten gusseisernen Ofen kommt sie jetzt voll zur Geltung. „Ein erhabenes Bild“, wie Architekt Frank-Ernest Nitzsche bei der Präsentation von zwei weiteren restaurierten Räumen im Schloss – außer dem Vogelzimmer wurde auch das Kornblumenzimmer erneuert – am Mittwoch sagte.

Schloss erhält einstige Schönheit zurück

Frank Ernest Nitzsche erinnerte an den renommierten Kunsthistoriker Cornelius Gurlitt. Dieser habe 1907 festgestellt, dass das Rammenauer Schloss zur damaligen Zeit das mit der besten Innenausstattung in ganz Sachsen gewesen sei. Danach gab es zwei Weltkriege und die Zeit der DDR, mit der sich zwar der Erhalt der Barockanlage, aber auch Bausünden verbinden.

Auf Grundlage eines 2006 erstellten Konzeptes für die Innensanierung wird nun dem Schloss der einstige Glanz zurückgegeben und ein Stück Wohnkultur des 18. und 19. Jahrhunderts wiederhergestellt. Schloss-Besucher können das im Vogel- und Kornblumenzimmer unmittelbar erleben. Gemeinsam mit dem benachbarten Gartensaal werden beide Räume für die Schloss-Gastronomie genutzt. Die Restaurierung begann im Januar 2016. Ende März dieses Jahres wurden die Arbeiten abgeschlossen – planmäßig, wofür Ines Eschler dankbar ist. „Für beide Räume gibt es schon zahlreiche Reservierungen“, sagte sie.

Gebaut wird für Generationen

Kornblumen- und Vogelzimmer sind zwei wichtige Meilensteine auf dem Weg zu einem ehrgeizigen Ziel: Im Jahr 2020 soll das Schloss komplett saniert sein. Die meisten Räume wurden bereits restauriert. Noch auf der Agenda stehen die Erneuerung der wertvollen Parkettfußböden in Spiegel- und Gartensaal sowie die Restaurierung von Jagdzimmer, Treppenhaus und der Foyers in Erd- und erstem Obergeschoss, sagte Norbert Seibt, Leiter der Niederlassung Bautzen des Betriebes Sächsisches Immobilien und Baumanagement.

Gebaut wird für Generationen. Mindestens 50 Jahre sollen die Ergebnisse der jetzigen Arbeiten Bestand haben. Mit dem Sanierungsabschluss im Jahr 2020 werden insgesamt zehn Millionen Euro in das Schloss geflossen sein, Nebenanlagen wie die Wirtschaftsgebäude und das Torhaus nicht mitgerechnet.

Gebaut wird auch in den nächsten drei Jahren bei laufendem Schloss-Betrieb, so dass Besucher den Restauratoren zuschauen und mit ihnen ins Gespräch kommen können. Manche Gäste nutzten diese Möglichkeit schon jetzt während der Arbeiten in Vogel- und Kornblumenzimmer.

