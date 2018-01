Der Neue für die Offensive

Einheit-Trainer Frank Rietschel (links) wollte Assemian Joseph Olivier Ahua schon im November nach einem Probetraining in Kamenz verpflichten. Jetzt hat es mit dem Wechsel in die Lessingstadt doch noch geklappt. © Torsten Zettl

Sein Name hat es in sich und fordert schon einige Sprachfertigkeit: Assemian Joseph Olivier Ahua. Der 27 Jahre alte Offensivspieler steht seit einigen Wochen im Kader des SV Einheit Kamenz. Doch wie kommt ein Fußballer, der in Abidja – der ehemaligen Hauptstadt der Elfenbeinküste – geboren wurde, eigentlich in die Lessingstadt? Den Deal eingefädelt hat Michael Hantsche, Ahuas Berater.

Bereits im November 2017 hatte der ein Probetraining in Kamenz organisiert. „Danach stand fest, dass unser Trainer Joseph unbedingt im Kader haben will, wenn es irgendwie möglich ist“, erinnert sich Einheit-Geschäftsstellenleiter Frank Terks. Die Kamenzer kümmerten sich um eine Wohnung und eine Arbeit bei „LaOla Zentralküche“ in Pulsnitz. „Zudem wird er als Co-Trainer unserer E 3 fungieren und damit intensiv in unser Vereinsleben einbezogen“, sagt Terks weiter.

Assemian Joseph Olivier Ahua wurde im November 1990 geboren. Sein Vater starb 2011, seine Mutter lebt immer noch am Golf von Guinea, wo das Thermometer derzeit bis zu über 30 Grad Celsius ansteigt. „Abidja ist das wirtschaftliche und politische Zentrum des Landes, dort befindet sich auch der Regierungssitz“, erzählt Ahua, dessen 16-jährige Schwester Carmen seit einigen Monaten bei ihm in Deutschland lebt. Im August 2010 war Ahua nach Belgien gekommen, „über Sirima Lassina, einem Berater aus Burkina Faso“.

Der betreute damals auch den inzwischen 33 Jahre alten Ex-Bundesligaprofi Aristide Bance, der für Mainz, Augsburg und Düsseldorf am Ball war, jetzt in Ägypten spielt und wie Ahua in Abidja geboren wurde. „Ich kenne ihn ein wenig“, erzählt Ahua. „Am Anfang haben viele Leute nicht an ihn geglaubt, aber er ist seinen Weg konsequent gegangen. Er hat mir bewiesen, dass 70 Prozent harte Arbeit notwendig sind, um Erfolg zu haben. Dazu kommen 20 Prozent Talent und zehn Prozent Glück, dann eine Chance zu bekommen.“

Hilfe kommt vom Nationalspieler

Hilfe bekam Ahua in Deutschland vor allem von Constant Djapka, einem 31 Jahre alten Nationalspieler der Elfenbeinküste. Er spielte von 2008 bis 2017 in Deutschland, unter anderem in der ersten Liga für Bayer Leverkusen, Hannover 96 und Eintracht Frankfurt.

Ahuas erste Station in Europa war Anderlecht. „Insgesamt 19 Monate stand ich beim RSC unter Vertrag und spielte dort für die U 21, ehe ich nach Deutschland kam.“ Ein italienischer Berater hatte ein Probetraining beim Hertha BSC II organisiert. Am Ende landete er in Oldenburg, ehe er zum Nord-Oberligisten FCM Schwerin kam und zuletzt für Sechsligist Hansa Friesoythe spielte, „weil da sein Freund Trainer war und er sich dort fit halten konnte“, ergänzt Terks. Inzwischen wird Ahua von Michael Hantsche beraten und überrascht mit guten Deutsch-Kenntnissen.

„Meine Freundin Christine Agbanyo stammt aus Togo, lebt aber schon lange in Deutschland und hat mir sehr geholfen. Wegen ihr habe ich dann auch noch einen Deutschkurs besucht.“ Noch wohnt Christine in Oldenburg, will aber bald nach Kamenz umziehen. „Im Moment lebe ich noch in einer Ferienwohnung in Lückersdorf, hoffe aber, dass ich bald eine kleine Wohnung in der Stadt beziehen kann“, sagt Ahua.

Trainer Frank Rietschel musste seinen Neuzugang zunächst etwas ausbremsen: „Er hatte Adduktorenprobleme und musste kürzertreten. Aber ich bin überzeugt davon, dass er uns im Offensivbereich helfen wird. Er ist ballsicher, schnell, wendig und kann auf der Außenbahn für Belebung sorgen.“ Rietschels Suche nach einer neuen Offensivkraft war verständlich. Schließlich hat seine Mannschaft in 15 Punktspielen nur zwölf Tore erzielt – der Negativwert in der Oberliga Süd.

Assemian Joseph Olivier Ahua sei „ein feiner Kerl“, sagt der Trainer. „Die Truppe hat ihn gut aufgenommen, er hat keine Eingewöhnungsprobleme. Es kommt ihm natürlich entgegen, dass er bereits viele Jahre in Deutschland ist und fast schon wie ein Europäer denkt.“ Ein konkretes Vorbild hat Ahua nach eigenen Aussagen nicht, bei der Frage nach Spielern, die er bewundert, kommt die Antwort sehr schnell: „Ich mag Robinho, Quaresma und Neymar, schaue mir fast jeden Tag auf YouTube Spielszenen von ihnen an.“

