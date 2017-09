Der neue Elbeschwimmer Organisator Dietrich Ewers hat seine Aufgaben an einen Jüngeren übergeben. Er will die Sicherheit verbessern.

Dietrich Ewers (l.) hat das Elbeschwimmen erfunden. Daniel Baumann führt es weiter. Fotos: privat/ S. Ellger

Einhorn, zwei Plätze: Beim Elbeschwimmen gibt es immer wieder lustige Kostüme oder Badebegleiter. Foto: Rene Meinig

Dietrich Ewers ist ein Mann des direkten Wortes. Deshalb hat er auch kein großes Aufheben gemacht, sondern seinen Nachbarn Daniel Baumann eines Tages beim Balkongespräch einfach mal gefragt, ob der nicht in Zukunft das Dresdner Elbeschwimmen organisieren will. Der 31-Jährige ist mindestens genauso unkompliziert und hat geradeheraus Ja gesagt.

Damit tritt Baumann in große Fußstapfen. Das letzte Elbeschwimmen ging erneut mit einem Teilnehmerrekord über die Bühne. 1 629 Schwimmer, und damit rund 70 mehr als im Vorjahr, absolvierten die etwa 3,5 Kilometer lange Strecke vom Start nahe dem Blauen Wunder bis zum Johannstädter Fährgarten. Dietrich Ewers hatte da zum 20. Mal die Startpistole in der Hand. Auch wenn ihm der Abschuss bei seinem letzten Elbeschwimmen verwehrt blieb, weil die Teilnehmer einfach so ins Wasser stürzten.

Der 78-Jährige, der vielen auch als ehemaliger Ortsamtsleiter von Dresden-Altstadt bekannt ist, nimmt es mit Humor. Ebenso wie seinen Abschied. „Ich bin ja nun nicht mehr der Allerjüngste. Man sollte sein Feld rechtzeitig bestellen.“ Seinen Nachfolger Baumann hat er dieses Jahr sogleich mit hinzugezogen. Kommendes Jahr wird der die Startpistole dann in der Hand halten. Große Veränderungen soll der Generationswechsel aber nicht mit sich bringen. Baumann möchte die beliebte Freizeit-Sportveranstaltung so unkompliziert, wie sie ist, erhalten. Die Teilnehmer müssen sich nicht anmelden, sondern spenden einen kleinen Beitrag. Mehr Gedanken macht sich der 31-Jährige, der ausgebildete Fachkraft für Arbeitssicherheit ist, über das Sicherheitskonzept. „In diesem Jahr waren die Begleitboote, anders als sonst, stationär auf der Elbe. Das hat schon sehr gut geklappt. Die Sicherheit ist das Wichtigste.“ Diesen Punkt möchte er in Zukunft noch weiter verbessern.

Schon Anfang des nächsten Jahres beginnen seine Gespräche mit dem Wasser- und Schifffahrtsamt, der Polizei und der Sächsischen Dampfschiffahrt. Anfang August wird dann die 21. Auflage des Elbeschwimmens stattfinden – je nachdem, wann die WGJ ihr Johannstadtfest am Fährgarten feiert. Gewiss ist, dass Daniel Baumann sich natürlich wieder mit in die Elbe traut. Nur der Austausch mit Dietrich Ewers klappt nun nicht mehr über den Balkon: Baumann ist aus seiner WG ausgezogen – in eine eigene Wohnung in der Johannstadt.

