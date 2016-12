Der neue Bäcker Im Seniorenwohnhaus „Am Belmsdorfer Berg“ verkauft jetzt die Bäckerei Gnauck. Nicht nur an Hausbewohner.

Patricia Müller im Geschäft in Bischofswerda Süd. Geöffnet ist es an sechs Tagen in der Woche, auch am Sonntagnachmittag. © Steffen Unger

Der Bäcker im Seniorenwohnhaus „Am Belmsdorfer Berg“ hat gewechselt. Die Kloß-Mühle Schirgiswalde hat ihr Geschäft in Bischofswerda Süd nach vielen Jahren aufgegeben. Sie bleibt aber am Bischofswerdaer Markt weiterhin präsent.

Der neue Bäcker im Seniorenwohnhaus kommt ebenfalls aus dem Oberland. Jetzt verkauft die Bäckerei Gnauck aus Neukirch dort Brot, Brötchen, Kuchen und Torten. Das Angebot richtet sich nicht nur an Bewohner und Mitarbeiter des Hauses. Wie schon zuvor bei der Kloß-Mühle steht das Geschäft allen offen. Geöffnet ist mit Ausnahme des Montags an allen Tagen in der Woche, auch am Wochenende.

Der Geschäftsstart in Bischofswerda sei gut gelaufen, sagt Patricia Müller. Sie steht selbst mehrere Stunden am Tag in Bischofswerda hinterm Ladentisch, kümmert sich aber auch um das Geschäft in Neukirch. Für die Bäckerei Gnauck ist der Bischofswerdaer Laden neben dem Stammgeschäft an der „Oberland-Kreuzung“ in Neukirch die erste Filiale. Seitens der Leitung des Seniorenwohnhauses wurde der Handwerksbetrieb angefragt. Man kennt sich seit Jahren. Die Bäckerei beliefert das Neukircher Seniorenwohnhaus „Am Davidsberg“ – es gehört wie das Bischofswerdaer Haus zur Oberlausitz Pflegeheim & Kurzzeitpflege gGmbH ¨– mit Backwaren. Hinzu kommen persönliche Bindungen. „Unsere Großmutter wurde im Seniorenwohnhaus betreut“, sagt Patricia Müller, die Lebensgefährtin des Bäckerei-Inhabers.

Andreas Gnauck führt die Neukircher Bäckerei in vierter Generation. „Bei uns wird nach traditionellen Rezepten gebacken. Viele unserer Produkte entstehen nach Rezeptvorlagen vom Urgroßvater, der 1912 die Bäckerei Gnauck eröffnete“, sagt der Neukircher. Hinzu kommen neue Rezepte, die auf verändernde Geschmackswünsche der Kunden reagieren. Alles, was über den Ladentisch geht, ist zu 100 Prozent Handarbeit. Den Sauerteig fürs Brot etwa setzen der Meister und seine beiden Gesellen, wie schon die Generationen vor ihnen, am Abend zuvor an.

Die Bäckereifiliale im Seniorenwohnhaus Bischofswerda ist Dienstag bis Freitag 8 bis 17 Uhr, Sonnabend 8 bis 11 und 14 bis 17 Uhr sowie Sonntag 14 bis 17 Uhr geöffnet.

