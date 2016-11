Der nächste Stausommer kommt bestimmt B 6, Schützenstraße, Bahnhofstraße: Auch 2017 wird in Görlitz viel gebaut. Bei der Zittauer Straße gibt es jetzt eine Entscheidung.

Im Sommer 2015 haben Arbeiter einen Kreisverkehr an der Kreuzung Bahnhof-/Salomonstraße gebaut. Voraussichtlich im kommenden Jahr wird der nächste Abschnitt der Bahnhofstraße saniert, ein weiterer Kreisel entsteht. Das geht nicht ohne Vollsperrung und Umleitungen für Autofahrer. © pawel sosnowski/80studio.net

Beinahe überstanden! So kurz und prägnant lässt sich die aktuelle Situation auf den Görlitzer Straßen zusammenfassen. Neiß-, Rothenburger-, Nieskyer- und Laubaner Straße sind komplett fertig und wieder geöffnet, in der Reichenbacher- und Rauschwalder Straße wird bis 14. November noch eine Brücke repariert und auch an Post- und Demianiplatz, am Weinberg und in der Krölstraße wird noch gebaut.

Dass ein Stausommer wie in diesem Jahr gerade für die Autofahrer belastend ist, weiß Torsten Tschage. Doch als städtischer Tiefbau-Amtsleiter kann er schon jetzt prophezeien: „Auch in den nächsten Sommern wird es viele Baustellen und Umleitungen geben.“ Das hat viele Gründe: An manchen Straßen ist seit Jahrzehnten nur das Nötigste gemacht worden, andere wurden in den 1990ern saniert, aber seither sind teils mehr als 20 Jahre vergangen, sodass es völlig normal ist, dass jetzt die Decklage erneuert werden muss.

Zum Dritten kann aufgrund des Wetters nun mal im Winter nicht gebaut werden und viertens liegt es an den Fördermitteln, auch an der veränderten Förderrichtlinie, wie Tschage betont: „Das Geld kommt im Laufe des Jahres und muss dann in der jeweiligen Förderperiode ausgegeben werden.“ Oft heißt das: Noch im gleichen Jahr. Doch Stadt, Landkreis und Freistaat sind trotzdem sehr froh über die Förderrichtlinie, steht doch mehr Geld zur Verfügung als früher. „Und das nutzen wir natürlich“, so Tschage.

Welche Baustellen 2017 konkret anstehen, kann Tschage noch nicht bis ins Detail sagen. Fakt ist: Der Demianiplatz bleibt bis Juni Baustelle, der Postplatz bis 2019. Bei Letzterem ist nächstes Jahr auch die Straße hinter der Post betroffen. Ansonsten gibt es für 2017 erst zwei Förderzusagen: Für die Schützenstraße und die Radweg-Brücke in Klingewalde. Beides soll im Frühling starten, sobald es das Wetter zulässt. Darüber hinaus wird die B 6 rund um Markersdorf und Reichenbach von April bis Ende Juli auf zehn Kilometer Länge saniert. Das hat auch Auswirkungen auf die Stadt, denn als Umleitungsstrecke nach Görlitz wird die S 111 durch Kunnerwitz und die Zittauer Straße durch Weinhübel ausgeschildert.

Links zum Thema Kommentar: Ein Puffer ist nicht immer möglich

Letztere soll aber selbst erneuert werden. Das hat der Landkreis nun endgültig auf Herbst verschoben, wie Amtsleiter Dieter Peschel erklärt. Der August soll als Puffer dienen, falls es bei der B 6 länger dauert: „Deshalb bauen wir die Zittauer Straße im September und Oktober.“ In dieser Zeit vorgesehen sind sowohl die Strecke durch ganz Weinübel als auch der obere Teil zwischen Sonnenland und Goethestraße.

Nach jetzigem Stand ist das für 2017 die einzige Baustelle des Landkreises im Stadtgebiet von Görlitz. Die Stadt hat noch viel mehr vor, doch das ist von Fördermittelzusagen abhängig. Geplant sind die Bahnhofstraße zwischen Salomonstraße und Brautwiesenplatz, die Rothenburger Straße zwischen Schlesischer Straße und Birkenallee, die Reichertstraße in Höhe Schule und Hort, die Fahrstraße auf die Landeskrone, außerdem Struve-, Jochmann- und Hilgerstraße sowie Dr.-Kahlbaum-Allee. Hinzu kommen kleinere Baustellen: Die Querstraße in Kooperation mit dem künftigen Betreiber des Kahlbaum-Areals, der Austausch von Laternen in einigen Straßen, Schachtarbeiten für Internet und sicher auch die eine oder andere Havarie.

Tschage ist sich sicher, dass nicht alles tatsächlich 2017 kommt: „Aber spätestens 2018 wollen wir das alles begonnen haben.“ Letztlich hat der Amtsleiter auch die derzeit an einer maroden Stützwand halbseitig gesperrte Friedersdorfer Straße im Blick: „Stützwand und Straße können dort nur als Gesamtpaket saniert werden.“

Und was kann die Stadt aus dem Baustellensommer 2016 lernen? „Nicht viel“, sagt Tschage: „Die Grundsatzplanung bei den großen Baustellen ist dieses Jahr richtig gut gelaufen.“ Leider habe es zeitliche Verschiebungen gegeben, vor allem durch die Rothenburger Straße. So etwas sei auch künftig nicht auszuschließen. Und überall einen Puffer lassen – wie nächstes Jahr an der Zittauer Straße – sei auch nicht möglich: „Wenn Fördermittel bis zum Jahresende verbaut werden müssen, dann muss die Gesellschaft mit einer Ballung von Baustellen leben.“

zur Startseite