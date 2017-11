Der nächste Schritt zum Industriepark Pirnas Rat stimmt für die Gründung eines Zweckverbands mit Heidenau und Dohna. Damit fängt aber die Arbeit erst an.

Ob in dem Industriepark Oberelbe auch ein Dampfturbinen-Kraftwerk wie dieses von BASF errichtet wird, ist heute noch unklar. Die Initiatoren des Projekts setzen aber bewusst auf Industriearbeitsplätze, die in der Regel gut bezahlt sind. Die Entwicklung des Gebietes am Pirnaer Autobahnzubringer bietet aber nicht nur Chancen. © dpa/dpaweb

Pirna. Bis zuletzt rangen Befürworter und Gegner miteinander, wurden Argumente und Gegenargumente in die Waagschale geworfen. Überwiegen nun die Chancen oder die Risiken des geplanten Industrieparks Oberelbe? Der IPO, wie er abgekürzt heißt, soll in den nächsten Jahren am Pirnaer Autobahnzubringer entstehen.

Um das Ergebnis vorwegzunehmen, geht zumindest der Pirnaer Stadtrat davon aus, dass der IPO eine Erfolgsgeschichte wird. Das Stadtparlament sprach sich wie zuvor auch schon die Räte von Heidenau und Dohna für die Gründung eines gemeinsamen Zweckverbandes aus. Der soll die Pläne weiterverfolgen und das 140 Hektar große Gewerbegebiet erschließen und vermarkten. Projektsteuerer Manfred Elsner, früher Neustadts Bürgermeister, sprach mit Blick auf den Zweckverband liebevoll von einem Baby. Und das muss schon Anfang 2018 laufen lernen.

Sobald der Zweckverband mit sechs Delegierten aus Pirna und je drei aus Heidenau und Dohna arbeitsfähig ist, beginnen die Planungen dazu, wie die Flächen – immerhin so groß wie 70 Fußballfelder – für eine Industrieansiedlung fit gemacht werden. 2019, so Elsner, müssen die Fördermittelanträge gestellt werden. Sonst habe man den Zug verpasst, zumal sich dann die Konditionen der Wirtschaftsförderung zum Nachteil des Projekts verändern würden.

Was spricht aber für und was gegen den Industriepark? Die SZ trägt die Argumente aus der Stadtratssitzung zusammen.

Kontra: Teuer, riskant und schlecht für die Umwelt

Jutta Häcker von der Linksfraktion hinterfragte das finanzielle Risiko für die Stadt. Selbst wenn die Fördermittel wie erhofft fließen, muss der Dreierbund 15 Millionen Euro aufbringen. Und auch wenn das Projekt ein Erfolg wird, könnte es für Pirna negative Konsequenzen geben – zum Beispiel, wenn die Stadt aufgrund gestiegener Einwohnerzahlen die Infrastruktur für viel Geld ausbauen muss. Gibt es dann genug Kitas und Schulen für alle?

Peter Baldauf von der CDU lenkte die Aufmerksamkeit auf den Umweltaspekt. Zwar soll das Gebiet umweltverträglich gestaltet werden. Aber wie wird garantiert, dass dieses Ziel unter finanziellem Druck nicht aufgegeben wird? Können die Probleme der Entwässerung gelöst werden? Fakt ist, heute wird auf fast allen vorgesehenen Flächen Ackerbau betrieben.

Peter Tränkner (Pirnaer Bürgerinitiativen) monierte, Pirna habe immer noch 13 Hektar freie Flächen für Industrie. Der IPO sei nicht nur überflüssig, sondern auch noch eine Nummer zu groß. Man sollte eher darauf achten, dass die Essenspreise in Kitas und Schulen nicht steigen.

Pro: Gut bezahlte Industriejobs und mehr Wohlstand für die Region

Ulrich Kimmel von der SPD erinnerte daran, Pirna sei schon mal Hightech-Standort gewesen. Der Bau von Flugzeugturbinen in den 60er-Jahren geschah auf Weltniveau. Heute ist das Landratsamt größter Arbeitgeber. Wollen wir das weiter so haben?, frage Kimmel und gab selbst die Antwort: „Ganz wichtig ist es, ein ganz starkes Signal in Richtung produzierendes Gewerbe auszusenden.“

Fazit: Auch wenn die Skeptiker im Rat nicht zu überzeugen waren, votierte die überwiegende Mehrheit fraktionsübergreifend für die Zweckverbandsgründung. Den 17 Ja-Stimmen standen lediglich die drei Stimmen der Fraktion Pirnaer Bürgerinitiativen gegenüber.

zur Startseite