Selbst ist der Mann: Jonas Ungnader, packt schon mit an beim Schrauben an seinem Kart. © privat

Es ist der wohl der nächste Schritt in der noch jungen Motorsportkarriere des Sittener Grundschülers Jonas Ungnader gewesen. Nachdem er an den ersten beiden Rennwochenenden in der Rotax Max Challenge Micro in Wackersdorf und Wittgenborn planmäßig einrollte und auch mit etwas Pech im hinteren Drittel ankam, machte der Achtjährige im belgischen Gent gegen fast ausnahmslos ältere Konkurrenz mit der schnellsten Rennrunde des Wochenendes auf sich aufmerksam.

„Wir sind bereits Donnerstag angereist und so konnte Jonas am Freitag trainieren und kam entsprechend besser zurecht“, sagt Vater Torsten und fügt an: „Ich musste dann schon mal weggehen, hatte Tränen in den Augen.“ Nicht bloß aufgrund der schnellsten Runde, sondern auch der Ergebnisse überhaupt. So präsentierte sich Jonas im ersten Lauf nach einem super Start erstmals auf Platz sechs. Im zweiten spekulierte er beim Start falsch, fiel auf Rang elf zurück, um sich am Ende Platz sieben zu holen und im dritten wurde er Neunter von 15 Fahrern. „In dieser Saison ging es uns eigentlich darum, die Zeiten zu halten und Plätze im Mittelfeld zu erreichen. Wir sind jetzt mittendrin und haben damit den Plan praktisch übererfüllt“, freut sich Torsten Ungnader für seinen Sohn. „Es war ganz schön am Wochenende! Jonas hat sich darüber natürlich auch gefreut.“

Freuen konnte sich Jonas aber nicht nur in dieser Nachwuchsserie über achtbare Ergebnisse, sondern auch im OAKC und im OKC. Außerdem holte er im Rennen „50 Jahre Kartbahn Lohsa“ den ersten großen Siegerpokal. Entsprechend strahlte Jonas, der nun in den verbleibenden Läufen der Rotax Max Challenge Micro in Amphing und Kerpen noch einmal richtig Gas geben will.

