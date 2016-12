Der nächste Schritt Mick Schumacher steigt 2017 in die Formel 3 auf und formuliert sein großes Ziel sehr klar.

Mick Schumacher freut sich nach zwei Jahren in der Formel 4 auf etwas Neues. © dpa

Vater Michael ging diesen Weg, Sebastian Vettel auch, Ayrton Senna und Lewis Hamilton ebenfalls. Die Liste der Großen in der Formel 1, die in der Nachwuchskategorie Formel 3 an ihren Fahrfähigkeiten gearbeitet haben, ist lang und hochkarätig. 2017 taucht dort der Name Schumacher erneut auf. „Die Formel 3 wird der ideale Schritt für mich sein. Ich bin total heiß drauf, dass das neue Jahr beginnt“, sagte Mick Schumacher in einer Mitteilung am Weihnachtswochenende.

Nach zwei Jahren in der Formel 4 kommt die Zeit für die nächste Herausforderung, um weiter an der Erfüllung seines großen Ziels zu feilen. Er postete eine Aufnahme mit Nico Rosberg und dessen Formel-1-WM-Trophäe bei Instagram. „Wollte dich nur wissen lassen, dass ich bald diesen Pokal übernehme“, schrieb der 17-Jährige. Er möchte in die Formel 1 und Weltmeister werden – so wie alle Rennfahrer.

Sieben Mal gewann sein Vater den Titel. Dessen Skiunfall im französischen Meribel jährt sich am Donnerstag zum dritten Mal. Bevor er die Formel 1 beherrschte wie kein Zweiter vor und nach ihm, startete auch der inzwischen 47-Jährige in der Formel 3. 1989 führte er in seiner ersten Formel-3-Meisterschaft zwischenzeitig das Gesamtklassement an. Am Ende belegte Michael Schumacher mit dem punktgleichen Heinz-Harald Frentzen den zweiten Platz. Auf den damaligen Meister Karl Wendlinger fehlte beiden ein Zähler. Alle begegneten sich später in der Formel 1 wieder.

Mick Schumacher will es auch so machen. „Ich glaube, das ist der Schritt, den alle Großen gemacht haben, und die Klasse, die alle Großen durchlaufen haben“, kommentierte er seinen Aufstieg aus der Formel 4, die er in dieser Saison als Gesamtzweiter beendete, in die Formel 3.

Der Teenager fährt dort erneut für die Prema-Racing-Mannschaft. Sie gilt als erstklassige Adresse auf dem Weg in die Formel 1. Beispielsweise starteten auch schon der derzeit als Rosberg-Nachfolger bei Mercedes gehandelte Finne Valtteri Bottas oder der ehemalige Weltmeister Jacques Villeneuve aus Kanada für die Italiener.

Formel-1-Rennställe beobachten die Entwicklung von Mick Schumacher exakt. Mit seinem Einstieg könnte die Königsklasse nicht nur in Deutschland, wo 2017 aus finanziellen Gründen kein Grand Prix stattfindet, sondern auch international noch mal einen bedeutenden Schub bekommen.

Bis wann er es in die Formel 1 geschafft haben will, verriet Mick Schumacher nicht: „Wenn ich mich bereit fühle für diesen Schritt. Aber das weiß ich eben erst, wenn der Moment für mich da ist.“ Dabei will er sich nicht an anderen orientieren: „Ich mache es so, wie ich es für richtig halte, und muss auf meine Weise versuchen, meinen Namen nach oben zu bringen.“

Mit dem riesigen Interesse an ihm kann Mick Schumacher umgehen. Jetzt sei er so alt, dass er bestimmte Sachen auseinanderhalten und sich dennoch entwickeln könne, auch wenn viel Rummel um ihn sei. Am 22. März feiert Mick Schumacher seinen 18. Geburtstag. Anschließend will er auch den Führerschein machen. (dpa)

