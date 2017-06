Der nächste neue Tennis-Star Jelena Ostapenko – den Namen sollte man sich merken. Die Lettin gewinnt die French Open und hilft Angelique Kerber.

Jelena Ostapenko begeistert die Tennis-Welt. Der Sieg in Paris soll erst der Anfang sein. © dpa

Der neue Stern am Tennis-Himmel hatte auch nach einer langen Partynacht nichts an Strahlkraft verloren. Jelena Ostapenko posierte beim offiziellen Fototermin im Stade Roland Garros ganz schick im kurzen Schwarzen und in High Heels. Ihre Trophäe blickte die Überraschungssiegerin der French Open dabei ein wenig verdutzt an. „Ich kann es immer noch nicht glauben, ein Traum ist wahr geworden“, sagte Ostapenko und schwebte auch 18 Stunden nach ihrem 4:6, 6:4, 6:3-Erfolg gegen die Rumänin Simona Halep auf Wolke sieben.

Ein paar Luxusprobleme hatte die erste ungesetzte Siegerin von Roland Garros seit 1933 dann aber doch. „Was ich mit dem Preisgeld mache? Bestimmt keinen Fernseher kaufen. Lieber schön shoppen gehen hier in Paris. Aber da fehlt mir ja eigentlich die Zeit“, sagte die 20-Jährige – und grinste. Die 2,1 Millionen Euro an Prämie waren das eine, die Bedeutung des Sieges das andere. „Sie ist der neue Star der Damenszene, die nach einem neuen Gesicht gesucht hat“, schwärmte TV-Experte Boris Becker von Spielstärke und Charisma der manchmal so kindlich wirkenden Lettin. Und nun kommt bald Wimbledon. Das Rasenspektakel ist ihr Lieblingsturnier.

OstaPENGko begeisterte nicht nur die kritischen Franzosen mit ihrer erfrischenden Hau-drauf-Mentalität. Messungen ergaben, dass die ehemalige Turniertänzerin die Vorhand im Durchschnitt härter geschlagen hat als der Weltranglistenerste Andy Murray (122,3:117,5 km/h). „Ich spiele eben so, wie ich charakterlich auch bin“, meinte Ostapenko. Halep verpasste es indes, die schon in der ersten Runde gescheiterte Angelique Kerber an der Spitze der Weltrangliste abzulösen. Im Männer-Finale setzte sich der Spanier Rafael Nadal gegen den Schweizer Stanislas Wawrinka klar mit 6:2, 6:3, 6:1 durch. (sid)

