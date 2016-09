Der nächste Leipzig-Boykott Vor dem Heimdebüt von RB weigert sich Gegner Dortmund, einen gemeinsamen Fanartikel auf den Markt zu bringen.

Dieser RB-Anhänger stört sich nicht daran, dass auf dem Begegnungsschal das Logo des BVB fehlt. Er hat sich im Fanshop in der Leipziger Innenstadt trotzdem ein Exemplar gekauft. © Worbser

So eine Premiere will gebührend gefeiert werden. An das erste Bundesliga-Heimspiel in der jungen Geschichte von RB Leipzig am Sonnabend gegen Borussia Dortmund wollen sich bestimmt viele Fans später noch erinnern – dachten sich die Merchandising-Strategen der Rasenballer und planten, einen sogenannten Begegnungsschal auf den Markt zu bringen. Selbst, wenn ein Sonnenhut meteorologisch sinnvoller gewesen wäre. Ein Schal, zwei Vereine, zwei Seiten, zwei Wappen – gibt es häufig zu kaufen, aber nicht am Sonnabend, zumindest nicht in der geplanten Form.

Der BVB sperrte sich, wollte sich offenbar nicht Seit’ an Seit’ mit dem Brauseklub zeigen. Also kein gemeinsamer Fanartikel, der Schal bleibt komplett rot und weiß, frei vom BVB-Logo, lediglich die beiden Namen erinnern noch an das Duell.

Ob der Schal ein Renner wird, bleibt abzuwarten, die Partie an sich ist es auf jeden Fall. Die Arena, die früher Zentralstadion hieß, ist mit exakt 42 558 Zuschauern längst ausverkauft. Und das, obwohl das Ultra-Bündnis „Südtribüne Dortmund“ zu einem Boykott aufgerufen hatte. „Ich werde es nie befürworten, wenn unsere Fans einem Spiel fernbleiben, aber es ist ihr gutes Recht, und ich respektiere diese Entscheidung“, hatte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke gesagt. Wie wirkungsvoll der Appell war, zeigte sich unmittelbar nach dem Verkaufsstart: Innerhalb von 23 Minuten waren die 4 300 Gäste-Tickets weg. So was nennt man im Fußballdeutsch ein Eigentor.

Der Bundesliga-Neuling kennt sich also bestens aus mit Boykott-Aktionen, beim Pokalspiel gegen Dynamo weigerten sich die Dresdner, das Leipziger Vereinslogo, das sehr stark der Markenoptik von Red Bull ähnelt, im Stadionheft zu drucken und auf den LED-Wänden zu zeigen.

Doch RB kann auch selbst in die Verweigerungshaltung gehen. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) brachte zum Saisonstart wie üblich eine Sammeledition von Sponsor Coca Cola auf den Markt. 84 Millionen Stück werden laut Unternehmen produziert. Auf jeder Flasche oder Dose das Logo eines Bundesligisten – nur eins fehlt: Statt RB-Wappen wurde die Meisterschale aufgedruckt. „Red Bull genießt als Hauptsponsor Exklusivität in diesem Segment“, teilte der Verein mit. Der österreichische Produzent hat in seinem Sortiment auch Cola im Angebot und ist damit ein Konkurrent des US-Getränkeriesen. Die Roten Bullen auf einer Coke-Dose – das verträgt sich nicht.

Bei all den Nebengeräuschen gerät das Sportliche in den Hintergrund. Dabei ist das Duell auch auf dem Rasen und der Trainerbank brisant. Thomas Tuchel war vor einem Jahr der Wunschkandidat von Sportdirektor Ralf Rangnick. Der Ex-Mainzer soll sich in Leipzig bereits nach einer Wohnung und einem Kindergartenplatz umgeschaut haben, nur die Unterschrift fehlte noch. In letzter Minute sagte Tuchel ab und entschied sich für den BVB, was bei Rangnick zu einem Wutanfall geführt haben soll.

Zudem hatte die Borussia unter Jürgen Klopp einst das Gegenpressing in der Bundesliga eingeführt. Das kollektive und sofortige Zurückerobern nach einem Ballverlust sowie das blitzschnelle Kontern ist auch die Taktik, die RB in Reinkultur praktiziert.

Beim Bundesliga-Debüt vor zwei Wochen gegen die TSG Hoffenheim funktionierte das phasenweise schon prächtig, die Punkteteilung war vor allem den groben Abwehrschnitzern und der mangelhaften Chancenverwertung geschuldet. „Wenn wir noch einmal so auftreten, können wir auch Dortmund wehtun“, sagte Stürmer Timo Werner.

Seit dem 2:2 in Sinsheim hat sich RB weiter verstärkt. Die Innenverteidiger Kyriakos Papadopoulos und Bernardo kamen von Leverkusen und Salzburg, der erst 19-jährige Schotte Oliver Burke wurde für kolportierte 15,5 Millionen Euro von Nottingham Forest losgeeist – und wäre damit der bisher teuerste Transfer .

Auf diese personelle Stärke setzt Trainer Ralph Hasenhüttl. „Es ist viel Konkurrenz dazugekommen und beeindruckend, wie viel Qualität jetzt auf dem Platz steht“, sagte er am Donnerstag. Der Österreicher hat noch nicht entschieden, ob die Neuen von Beginn an auflaufen. „,Papa‘ kam erst am Mittwoch. Daher ist es nicht so einfach, dass die Automatismen gleich passen.“

zur Startseite