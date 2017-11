Der nächste grüne Pfeil ist weg Experten sahen in der Regelung an der Ampel an der S 88 ein Risiko. Das sorgt für Unverständnis.

Warten an der Ampel: Seitdem der grüne Pfeil an der Kreuzung zwischen Dorfplatz und S 88 in Nünchritz abmontiert wurde, müssen die Autos schon mal länger stehen. Viele Autofahrer scheinen die Neuerung aber noch nicht mitbekommen zu haben – und fahren bei Rot. © Sebastian Schultz

Kollektives Kopfschütteln im Nünchritzer Gemeinderat. Vor wenigen Tagen wurde der grüne Pfeil an der Ampelkreuzung an der S 88 in Nünchritz abgebaut. Wer jetzt aus Richtung Dorfplatz nach rechts auf die Staatsstraße abbiegen will, muss also warten, bis die Ampel auf Grün schaltet, statt sich wie bisher auch bei Rot langsam vorzutasten. „Es gab eine Anordnung vom Landkreis“, sagte Bürgermeister Gerd Barthold (CDU), die Gemeindeverwaltung sei darüber ebenfalls erst vor wenigen Tagen informiert worden – und will nun kurzfristig auch die Einwohner davon in Kenntnis setzen. „Da fahren bestimmt noch viele weiter wie bisher. Im Dunkeln hat man den Pfeil ja sowieso nicht so gut gesehen“, sagt SPD-Gemeinderat Jürgen Schmidt. Dass der Pfeil ein Sicherheitsrisiko darstellen soll, kann er aber genauso wenig wie seine Ratskollegen nachvollziehen.

Tatsächlich hat sich die Kreuzung aber in letzter Zeit zu einer sogenannten Unfallhäufungsstelle entwickelt. Laut der aktuellen Drei-Jahres-Karte der Polizei haben sich dort in den vergangenen drei Jahren fünf Unfälle mit Personenschaden ereignet, bei einem Unfall sei eine Person sogar schwer verletzt worden, erklärte Landkreissprecherin Kerstin Thöns auf Nachfrage der SZ. Aufgrund dieser Statistik habe sich die Kreisunfallkommission Mitte Oktober intensiv mit diesem Knotenpunkt beschäftigt und eine Unfallanalyse durchgeführt.

Demnach seien die meisten Unfälle deshalb passiert, weil Radfahrer verbotenerweise den kreuzenden Gehweg benutzt haben. Kraftfahrer, die vom Dorfplatz kamen und unter Benutzung des Grünpfeilschildes nach rechts in Richtung Riesa abbiegen wollten, hätten nicht mit den Fahrrädern gerechnet – weshalb es zum Zusammenstoß kam. „Hinzu kommen die schlechten Sichtverhältnisse durch die massiven Grundstückseinfriedungen“, erklärt Kerstin Thöns. Zur Vermeidung weiterer Unfälle wurde deshalb die Entfernung des Grünpfeilschildes angeordnet – auch wenn das zulasten der Verkehrsflüssigkeit geht.

Darüber hinaus soll die Haltelinie vor der Ampel auf der Straße Dorfplatz erneuert werden, so die Kreissprecherin. Und will die Polizei verstärkt das Verbot der Gehwegbenutzung durch Radfahrer kontrollieren.

In den sozialen Netzwerken wird der Abbau des grünen Pfeiles überwiegend kritisch gesehen. „Was soll das, das ging doch immer gut, wenn man im Spiegel was sieht und er nicht gerade wieder beschlagen ist“, schreibt zum Beispiel ein Facebook-Nutzer. Nachdem der Pfeil auch am Riesapark abgebaut wurde, gibt es zudem die Vermutung, dass die Schilder generell minimiert werden sollen. Dem widerspricht der Kreis allerdings. Zurzeit sei kein Abbau von weiteren Grünpfeilschildern im Landkreis geplant, sagte Kerstin Thöns. Zudem werde der grüne Pfeil auch nicht grundsätzlich als Sicherheitsrisiko angesehen.

