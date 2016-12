Der nächste Gradmesser Den WM-Zweiten Niederlande haben die Handballerinnen schon bezwungen. Jetzt planen sie gegen den Olympia-Zweiten Frankreich den nächsten Coup.

Spielführerin Anna Loerper setzt sich durch. © dpa

Nach der Sensation zum Auftakt der EM in Schweden ließ die erste deutliche Kampfansage der deutschen Handballerinnen nicht lange auf sich warten. „Nicht alles war perfekt, aber ich glaube, dass wir mit der Zeit eine echte Waffe heranzüchten“, sagte Spielführerin Anna Loerper nach dem 30:27-Erfolg gegen den WM-Finalisten Niederlande. Sie versprach vor dem Duell mit dem Olympia-Zweiten Frankreich am Dienstagabend: „Wir ruhen uns jetzt keinesfalls aus.“

Wie im Testspiel gegen Gastgeber Schweden vor einer Woche lief ihre Auswahl auch in Kristianstad lange einem Rückstand hinterher. Sie steckte aber nie auf, sondern zog sich immer wieder aus schwierigen Phasen heraus. „Das war der WM-Zweite. Da kann nicht alles klappen“, sagte Bundestrainer Michael Biegler. Er lobte: „Die Ladys geben kein Spiel verloren und kämpfen sich immer wieder zurück.“

Das Erfolgsrezept war die geschlossene Mannschaftsleistung. Svenja Huber war mit sieben Toren zwar die erfolgreichste Werferin, aber bei Rückständen waren es immer diverse Spielerinnen, die das Team mit einem Lauf im Duell hielten. „Wenn man als Team auftritt, kann man gewinnen“, sagte die mit zehn Paraden gut aufgelegte Torhüterin Clara Woltering.

Mit Frankreich erwartet die Auswahl laut Loerper einen deutlich aggressiveren Gegner, der viel über die Physis macht. Außerdem verfügt der Olympia-Zweite über Spielerinnen, die eine Partie jederzeit an sich reißen können. „Auch da müssen wir wieder über unseren Teamspirit kommen. Wir haben gemerkt, dass es sich lohnt, niemals aufzustecken“, sagte Loerper.

Dabei fehlt Rückraumspielerin Kim Naidziniavicius womöglich. „Bei ihr sieht es nicht gut aus. Das Auge ist zu“, sagte Biegler. Naidziniavicius bekam einen Schlag ins Gesicht und wurde ausgewechselt. Kerstin Wohlbold dagegen sollte nach ihrer Fingerblessur erneut bereit stehen.

Dass es auch am Dienstag wieder Hochs und Tiefs gibt, ist Biegler, der die Mannschaft besonders auf die Heim-WM 2017 vorbereiten soll, natürlich bewusst. „Wir können in dieser Phase des Projekts noch nicht die Stabilität haben, die wir uns wünschen“, sagte er. Dafür muss auch der Rückzug, auf den Biegler in der Vorbereitung seinen Fokus richtete, wieder besser werden als beim Auftakt in der ersten Hälfte.

Die anfängliche Nervosität haben seine „Ladys“ jedenfalls abgelegt. Auch der Druck liegt wieder beim Gegner. Schließlich erreichten die Französinnen erst im August in Rio de Janeiro das Olympia-Finale. Außerdem sind die Deutschen mit den ersten beiden Punkten im Gepäck eindeutig auf Kurs in Richtung Hauptrunde. (sid)

Internet-Tipp: sport1.de überträgt ab 20.45 Uhr.

zur Startseite