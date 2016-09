Der nächste Fall von Vandalismus Diesmal geht am Vereinsheim des FV Zabeltitz die Scheibe eines Schaukastens kaputt.

Im Schaukasten werden die Ansetzungen für die nächsten Spiele präsentiert. Doch an der kaputten Glasscheibe kann man sich schneiden. © FV Zabeltitz /FB

Wird jetzt auch in den kleinen Ortsteilen von Großenhain randaliert? Das fragen sich nicht nur die Polizei, sondern auch die Fußballer des FV Zabeltitz. Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag am Vereinsheim die Glasscheibe des Schaukastens eingeschlagen. „Das ist sehr ärgerlich“, sagt Vereinspräsident Andreas Dietrich, „denn ein professioneller Schaukasten wie dieser kostet schon rund 300 Euro.“ Offiziell sei der Kasten Stadteigentum. Seine Reparatur wird also die Vereinskasse nicht belasten. Das sei aber ganz egal, so Dietrich, denn die zerbrochene Scheibe ist trotzdem eine Tat ohne Verstand. „Ich hoffe, dass die, die das zu verantworten haben, von der Polizei gefunden werden“, sagt der Vereinschef.

Wer etwas Verdächtiges gesehen hat, soll sich bitte bei der Polizei oder in der Stadtverwaltung Großenhain melden. In der Stadt Großenhain waren in den letzten Wochen mehrere Fälle von Vandalismus bekannt geworden. Erst vor einer Woche schlugen Unbekannte im Stadtpark eine Scheibe des Tornado-Denkmals ein.

