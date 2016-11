Der nächste Entwicklungsschritt? Gegen Fürth sieht die Bilanz für Dynamo-Trainer Uwe Neuhaus bislang düster aus. Doch sein Kapitän macht ihm Hoffnung. Helfen soll auch ein Neuer in der Startelf.

Führung für Ðynamo Dresden: Akaki „Andy“ Gogia (l) erzielt in der 20. Minute das Tor zum 1:0 gegen Greuther Fürth. © Robert Michael

Es seien gegen die Spvgg Greuther Fürth nur wenige Veränderungen im Vergleich zum 3:0 in Düsseldorf zu erwarten, hatte Trainer Uwe Neuhaus am Freitag angekündigt. Die einzig sichere stand da bereits fest: Giuliano Modica muss wegen einer Muskelverletzung, die er sich gegen die Fortuna zugezogen hatte, passen. Für ihn rückt Jannik Müller in die Mannschaft, Nachwuchsmann Noah Awassi komplettiert wie angekündigt den Kader.

Für Marco Hartmann ist das kein Problem. „Wir haben mehrere Spieler, die ihre Kollegen mitreißen können, und sich nicht nur ihren eigenen Arsch kümmern“, hatte der Mannschaftskapitän bereits vor dem Spiel das intakte Klima im Team gelobt.

Erfreut hatte sich Neuhaus über die Trainingswoche gezeigt, die trotz der Verletzungen von Modica, Marvin Stefaniak und Hendrik Starostzik positiv angegangen worden war. „Es ist nicht wichtig, die Spannung immer hochzuhalten, sondern zu den richtigen Zeitpunkten. Auch gute Laune ist wichtig“, erläuterte der Coach. Je näher das Spiel rücke, umso höher werde die Spannung bei seinen Spielern von allein. „Sie wollen ja in die Mannschaft rücken.“

Das es gegen die Kleeblätter wieder schlechter laufen könnte - wie ihn dieser Saison fast immer gegen Teams die hinter den Schwarz-Gelben rangierten - glaubt Neuhaus nicht. Zum einen „haben sie viel mehr Qualität als es die Tabelle aussagt“, zum anderen habe auch Fürths Trainer Stefan Ruthenbeck nach der Niederlage in Kaiserslautern festgestellt, dass eine defensive Taktik nicht zu seinem Team passe. „Ich erwarte also, dass der Gegner uns sein Spiel aufdrücken will.“

Dennoch ist sich der 56-Jährige des Sieges nicht sicher. „Wir müssen schon eine Topleistung abrufen, wenn wir die drei Punkte hierbehalten wollen.“ Es wäre das erste Mal in seiner Trainerlaufbahn, dass Neuhaus als Sieger aus einem Vergleich mit der Spvgg ginge.

Marco Hartmann macht ihm da ein wenig Hoffnung. Der 28-Jährige sieht die Dresdner nämlich in einem psychologischen Vorteil. „Wir stehen im Moment besser da, als wir es vor der Saison zu diesem Zeitpunkt erwartet hätten. Es ist also die beste Situation für eine Mannschaft, sich zu entwickeln. Wir sollten also alles daran setzen, dass das noch möglichst noch lange so bleibt.“

So spielt Dynamo: Schwäbe - Kreuzer, Jannik Müller, Ballas, Fabian Müller - Hartmann - Berko, Lambertz, Hauptmann, Gogia - Kutschke.

