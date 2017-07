Der nächste Container brennt In den Morgenstunden rufen Anwohner die Feuerwehr. Der Fall erinnert an eine Serie aus dem Frühjahr.

© Symbolfoto: dpa

Zu einem brennenden Altpapiercontainer musste die Riesaer Feuerwehr am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr in die Rudolf-Breitscheid-Straße ausrücken. „Ein Teil des Inhalts war aus unbekannter Ursache in Brand geraten“, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Am Container selbst sei kein Sachschaden entstanden.

Der Fall weckt Erinnerungen an die Nacht auf den 1. Mai, in der Brandstifter die Feuerwehr auf Trab hielten. Damals fielen die Schäden allerdings deutlich höher aus: Verteilt über das Stadtgebiet waren 15 Papiertonnen abgebrannt, die der Müllentsorger Remondis nach und nach wieder ersetzen musste. Wer der oder die Täter sind, ist weiterhin unklar. Eine Sprecherin der Polizeidirektion teilte am Mittwoch mit, es werde in dem Fall weiterhin ermittelt. (SZ/stl)

