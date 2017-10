Der nächste Ausfall Marco Hartmann zieht sich einen Muskelfaserriss zu und fehlt nicht nur beim Spiel in Nürnberg. Auch sein Nebenmann muss pausieren.

Angefressen: Dynamo-Kapitän Marco Hartmann fällt mehrere Wochen aus. © Robert Michael

Es sind keine guten Neuigkeiten, die Uwe Neuhaus zwei Tage vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg verkünden muss. Marco Hartmann und Niklas Hauptmann werden fehlen, der Kapitän sogar längerfristig. Hartmann zog sich einen Muskelfaserriss im linken Gesäßmuskel zu, wie eine MRT-Untersuchung ergab. Im Normalfall fällt man mit so einer Verletzung drei bis vier Wochen aus. Über die Entstehung des Faserrisses konnte der Trainer nur spekulieren: „Nach dem Spiel gegen Ingolstadt hat er nichts gespürt. Die erste Trainingseinheit danach musste er aber bei der Erwärmung abbrechen“, erklärte Neuhaus. Hauptmann dürfte dagegen deutlich schneller zurückkehren. Der 21-Jährige liegt seit einer Woche mit einem Infekt flach.

Damit fällt das Duo aus, das beim 2:2 gegen Ingolstadt noch in der offensiven Mittelfeldzentrale in der Startelf stand. Neuhaus muss also umbauen, Alternativen hat er einige. Andreas Lambertz, Rico Benatelli, Aias Aosman, Sascha Horvath, Patrick Möschl – auf keiner anderen Position ist Dynamo quantitativ derart gut besetzt. Trotzdem wird Hartmann bei den kommenden drei schweren Spielen in Nürnberg, Freiburg und gegen Braunschweig schmerzlich vermisst. „Jeder weiß, wie wichtig Harti für uns ist. Dass erneut ein Schlüsselspeiler vor einer Englischen Woche ausfällt, ist mehr als ärgerlich“, betonte Neuhaus. Zuletzt hatte es Philip Heise getroffen.

Die Aufgabe am Sonntag beim Tabellendritten wird ohnehin schwer. Die Franken haben einen Lauf, gewannen vier ihrer letzten fünf Spiele. „Nürnberg gehört für mich im Moment zu den Top-Mannschaften der Liga“, erklärte Neuhaus. Die Leistung beim 4:3-Sieg am Montag in Darmstadt habe ihn beeindruckt. „Es wird ein spannendes, intensives Spiel“, prognostiziert er. Aber eines ohne dynamisches Doppel-H im Mittelfeld.

Dynamos voraussichtliche Aufstellung: Schwäbe – Seguin, J. Müller, Ballas, Heise – Konrad – Kreuzer, Lambertz, Aosman, Duljevic – Mlapa.

zur Startseite