Der Nächste auf dem Berliner Schleudersitz Früher war Engelbert Lütke Daldrup Baubürgermeister in Leipzig. Jetzt soll er Berlins Skandalflughafen eröffnen.

Gutes Ende? – Nun soll es Engelbert Lütke Daldrup richten und das Pannen-Projekt doch noch zum Laufen bringen. © dpa

Eigentlich hatte Berlins Polit-Biotop versucht, für Ex-Flughafenchef Karsten Mühlenfeld einen Nachfolge-Kandidaten aus der Wirtschaft zu finden. Nun aber kamen Berlin, der Bund und Brandenburg auf eine naheliegende Lösung: Engelbert Lütke Daldrup. Der 60-jährige Stadtplaner ist seit fast zwei Jahren beim Regierenden Bürgermeister der Staatssekretär für die Flughafenkoordination – als Insider also bestens vertraut mit der politisch umkämpften Endlos-Baustelle in Schönefeld. Doch der Chefsessel ist auch ein Schleudersitz: Am Flughafen BER mussten schon viele Manager den Abflug machen, während die Eröffnung seit fünf Jahren auf sich warten lässt. Wenn Lütke Daldrup Glück hat, könnte er nun derjenige Geschäftsführer sein, der das Großprojekt eines Tages mit eröffnet.

Immerhin hat sich der Honorarprofessor für Stadt- und Raumentwicklung in seiner Karriere bisher als versierter und geräuschloser Fachmann durchgesetzt. Auch in Sachsen ist der kantige Westfale gut in Erinnerung: Von 1995 bis Ende 2005 prägte er als mächtiger Bau-Bürgermeister von Leipzig das quirlige Nachwende-Baugeschehen der Stadt. Egal ob BMW-Ansiedlung, neues Bildermuseum oder Olympia-Bewerbung – bei allen Großprojekten war er dabei. Mitgenommen hat er aus Sachsen eine wichtige Erfahrung: „Ich habe mal ein Museum gebaut, in Leipzig, mit dem ich auch Pech hatte. Doch irgendwann kommen alle Projekte zu einem guten Ende. Auch der BER wird fertig werden!“

Als Oberbürgermeister Wolfgang Tiefensee (SPD) Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung wurde, nahm er Lütke Daldrup als Staatssekretär mit. Schon damals vertrat er den Bund im BER-Aufsichtsrat. 2014 rückt er in die Spitze der Berliner Senatsverwaltung ein. Ein Schatten fiel nur 2004 auf seine Karriere, als die Staatsanwaltschaft auch gegen ihn wegen eines Leipziger Untreue-Falls ermittelte. Doch das Verfahren wurde bald eingestellt. Lütke Daldrup sieht sich eher als preußischen Beamten denn als Politdarsteller. Über die Fertigstellung des Flughafens sagte der neue „Mister BER“ einen bemerkenswerten Satz, der etwas über seinen Stil verrät: „Nicht so viel quatschen, sondern in die Hände spucken und das Ding fertig bauen!“

