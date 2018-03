„Der nackte Wahnsinn“ in Senftenberg

Weitere Komödie an der neuen Bühne Senftenberg: Am Samstag feiert Michael Frayns Stück „Der nackte Wahnsinn“ Premiere an der neuen Bühne. Das Stück ist weltweit populär, wo Theater gespielt und gesehen wird. Klischees und Wahrheiten geben sich im Stück so schnell die Hand, dass das Publikum aus dem Staunen und Lachen nicht mehr herauskommt. Timing, Slapstick und technische Präzision sind die Grundlagen eines Abends, der unvergessen auf, hinter und unter die Bretter führt, die die Welt bedeuten: Telefone klingeln, Sardinenteller werden hin und hergetragen, Türen öffnen sich, obwohl sie versperrt sein sollten. In „Der nackte Wahnsinn“ ist nichts so, wie es sein sollte. Die Theatertruppe von Regisseur Lloyd Dallas ist mitten in der Generalprobe ihres neuen Stückes und Texthänger scheinen nicht das größte Problem zu sein. Zu viele Auftritte und Abgänge kollidieren mit einem unfertigen Bühnenbild. Und auch der alkoholkranke, alternde Schauspieler Selsdon und die junge, naive und – verzeihen Sie – wirklich dumme Schauspielerin Brooke Ashton scheinen nicht zu einem gelingen der Aufführung beizutragen… Doch nach der Generalprobe ist vor der Premiere und nach der Aufführung ist vor der Aufführung. Getreu dem Motto: The show must go on! werden in „Der nackte Wahnsinn“ das Theater und seine Mitarbeiter*innen in bester komödiantischer Natur durch den Kakao gezogen und in all ihrem Elend, Spieldrang und Improvisationstalent dem Publikum präsentiert. (red/aw)

Karten für die Premiere von „Der nackte Wahnsinn“ am 17. März um 19.30 Uhr gibt es an der Theaterkasse im Besucherzentrum, unter 03573 801 286 oder via www.theater-senftenberg.de. Weitere Spieltermine: 24. und 31. März, 1. April, jeweils um 19.30 Uhr.

